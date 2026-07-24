Altamura in scena 2026: Roberto Giacobbo in "Leonardo ed il mistero del Cenacolo"

Mercoledì 29 Luglio, ore 21:00Piazza Duomo, AltamuraIngresso gratuitoQuinto appuntamento di Altamura in Scena 2026, la rassegna estiva promossa dall'Amministrazione comunale e affidata per l'organizzazione a Orchestra Saverio Mercadante, con direzione artistica di Rocco Debernardis.Sul palco in piazza Duomo "Leonardo ed il mistero del Cenacolo" di e con Roberto Giacobbo: storia, arte e scienza in un grande racconto. Per capire il passato e pensare al futuro."Leonardo ed il mistero del Cenacolo" è una conferenza-spettacolo, un'indagine del giornalista Roberto Giacobbo incentrata sui progressi della scienza con un approfondimento sul Cenacolo di Leonardo.