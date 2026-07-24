Eventi
Altamura in scena 2026: Roberto Giacobbo in "Leonardo ed il mistero del Cenacolo"
mercoledì 29 luglio 2026 Oggi
"Leonardo ed il mistero del Cenacolo" di e con Roberto Giacobbo
Mercoledì 29 Luglio, ore 21:00
Piazza Duomo, Altamura
Ingresso gratuito
Quinto appuntamento di Altamura in Scena 2026, la rassegna estiva promossa dall'Amministrazione comunale e affidata per l'organizzazione a Orchestra Saverio Mercadante, con direzione artistica di Rocco Debernardis.
Sul palco in piazza Duomo "Leonardo ed il mistero del Cenacolo" di e con Roberto Giacobbo: storia, arte e scienza in un grande racconto. Per capire il passato e pensare al futuro.
"Leonardo ed il mistero del Cenacolo" è una conferenza-spettacolo, un'indagine del giornalista Roberto Giacobbo incentrata sui progressi della scienza con un approfondimento sul Cenacolo di Leonardo.
Mercoledì 29 Luglio, ore 21:00
Piazza Duomo, Altamura
Ingresso gratuito
Quinto appuntamento di Altamura in Scena 2026, la rassegna estiva promossa dall'Amministrazione comunale e affidata per l'organizzazione a Orchestra Saverio Mercadante, con direzione artistica di Rocco Debernardis.
Sul palco in piazza Duomo "Leonardo ed il mistero del Cenacolo" di e con Roberto Giacobbo: storia, arte e scienza in un grande racconto. Per capire il passato e pensare al futuro.
"Leonardo ed il mistero del Cenacolo" è una conferenza-spettacolo, un'indagine del giornalista Roberto Giacobbo incentrata sui progressi della scienza con un approfondimento sul Cenacolo di Leonardo.