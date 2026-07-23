Eventi
Altamura in scena 2026: spettacolo con Tony Esposito
lunedì 27 luglio 2026 Oggi
Tony Esposito - live
Lunedì 27 Luglio, ore 21:00
Piazza Matteotti, Altamura
Ingresso gratuito
Quarto appuntamento di Altamura in Scena 2026, la rassegna estiva promossa dall'Amministrazione comunale e affidata per l'organizzazione a Orchestra Saverio Mercadante, con direzione artistica di Rocco Debernardis.
Sul palco in piazza Matteotti Tony Esposito: musicista, cantautore e percussionista. La sua musica è ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, mescolate con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea.
Lunedì 27 Luglio, ore 21:00
Piazza Matteotti, Altamura
Ingresso gratuito
Quarto appuntamento di Altamura in Scena 2026, la rassegna estiva promossa dall'Amministrazione comunale e affidata per l'organizzazione a Orchestra Saverio Mercadante, con direzione artistica di Rocco Debernardis.
Sul palco in piazza Matteotti Tony Esposito: musicista, cantautore e percussionista. La sua musica è ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, mescolate con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea.