Altamura in scena 2026: spettacolo con Tony Esposito

Lunedì 27 Luglio, ore 21:00Piazza Matteotti, AltamuraIngresso gratuitoQuarto appuntamento di Altamura in Scena 2026, la rassegna estiva promossa dall'Amministrazione comunale e affidata per l'organizzazione a Orchestra Saverio Mercadante, con direzione artistica di Rocco Debernardis.Sul palco in piazza Matteotti Tony Esposito: musicista, cantautore e percussionista. La sua musica è ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, mescolate con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea.