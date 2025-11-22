Team Altamura: vittoria sfumata all'ultimo respiro

I tre punti sono svaniti all'ultimo istante, al quinto minuto di recupero finale. Team Altamura non riesca a sbancare il campo di Siracusa e deve accontentarsi di un pareggio che, per quanto visto in campo da entrambe le squadre, appare il risultato più giusto. Nel secondo tempo atteggiamento solo difensivo dei ragazzi di mister Mangia. Resta il fatto che la vittoria è sfumata per un soffio. E chiaramente c'è rammarico.Partita con pochissime emozioni. Molto fraseggio, scarsa proiezione offensiva da parte di entrambe le squadre. Al gol di Poli (23' del primo tempo) ha risposto nel finale Di Paolo (50' secondo tempo).Continua la striscia positiva dei siciliani - un pari dopo tre vittorie - mentre la Team riprende il suo cammino, dopo aver messo alle spalle l'immeritata sconfitta casalinga contro la Salernitana.