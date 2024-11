Team Altamura: vittoria sfiorata contro la Turris

𝗧𝗨𝗥𝗥𝗜𝗦 𝟭𝟵𝟰𝟰 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔14^ Giornata di Andata Serie C NowFinisce 1-1 a Torre del Greco. Team Altamura vicina alla vittoria. Dopo un primo tempo senza gol, succede tutto nella ripresa.In campo c'è Leonetti dall'inizio che ha recuperato dall'infortunio ed è stato schierato da Di Donato. Proprio Leonetti porta in vantaggio la sua squadra, realizzando un calcio di rigore, al 15'. Altamurani vicino al raddoppio ma Molinaro manca il colpo del ko nonostante una doppia occasione. Lui, Molinaro, che è stato uno dei beniamini della passata stagione, quest'anno non riesce ad incidere e nei momenti decisivi è mancato il suo guizzo. Peccato ma avrà modo per farsi "perdonare".Come il classico "gol mancato, gol subito", i padroni di casa pareggiano i conti con Pugliese al 37'. Reparto difensivo non impeccabile sul gol della Turris.Un punto che fa classifica perché conquistato in campo avverso e in uno scontro salvezza. Ma c'è recriminazione perché sono partite in cui ci vuole la giusta "cattiveria" agonistica. Intanto sono cinque partite utili: due vittorie e tre pareggi.(Nella foto il rigore di Leonetti - foto Team)