Team Altamura, vittoria preziosa contro il Picerno

Biancorossi si impongono per 3-1 con Simone, Grande e Silletti

Altamura - domenica 19 ottobre 2025 22.47
10ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Team Altamura - Picerno 3-1
7' Simone, 12' Grande, 36' Silletti; 73' Bocic

Al "Tonino D'Angelo" di Altamura, si è disputata Team Altamura - Picerno, valevole per la 10ª giornata di campionato. Spalti colmi di 1500 spettatori, i quali hanno assistito al match che è terminato con il risultato di 3-1. A segno, tutti nella prima frazione di gioco per i biancorossi, Simone, Grande e Silletti.

I ragazzi di Mister Devis Mangia sono scesi in campo così: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 32. Lepore; 30. Nazzaro, 21. Mogentale, 4. Dipinto, 16. Grande; 7. Rosafio, 10, Curcio, 14. Simone.
A disposizione: Turi, Crimi, Poli, Franco, Esposito, Florio, Mbaye, Peschetola, Nicolao, Ortisi.

Pronti, via, si parte. Dopo 2 minuti, primo squillo di Lepore con un destro debole e facile per il portiere. Ma è al minuto 7, che Simone stappa subito il match portando in vantaggio il Team Altamura, approfittando dell'assist in rovesciata di Michele Grande. Sempre quest'ultimo, raddoppia lo score siglando il 2-0 biancorosso. Biancorossi sempre più in crescita e sempre più in partita calano il tris al minuto 36, su sviluppo di corner sigla il 3-0 capitan Silletti. 3 minuti dopo, sfiora il 4-0 e la doppietta personale Simone su cross di Curcio. Concesso 1 minuto di recupero ma Team Altamura irrefrenabile: occasione per Dipinto che dal limite dell'area piazza col destro ma scheggia la traversa. Sì va negli spogliatoi sul risultato di 3-0.

Riparte il secondo tempo. Al minuto 73 accorcia le distanze il subentrato Bocic per il Picerno, risultato ora di 3-1. Al netto delle poche emozioni del secondo tempo, vengono concessi 4 minuti di recupero e il match termina dunque sul risultato di 3-1 per i biancorossi.

Team Altamura che si posiziona al 12esimo posto in classifica con 11 punti. Appuntamento ora per venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 20:30 per Foggia - Team Altamura, valevole per la 11ª giornata di Serie C Sky wi-fi.

Commento post partita dell'allenatore Mangia: "Primo tempo di alto livello, qualità e intensità. Poteva essere più ampio il divario con il massimo rispetto per l'avversario. Abbiamo fatto le cose bene, i ragazzi confermano le qualità che hanno. Grande gara da parte di tutti. Guardando i risultati precedenti avevamo più pressione, però i ragazzi son stati bravi. In settimana abbiamo lavorato e capito e ci sono state grande applicazione e convinzione in campo."
  • Team Altamura
