Team Altamura: vittoria importante contro il Trapani

Serie C - 17esima giornataStadio San Nicola di BariSesta vittoria in campionato per Team Altamura. A farne le spese, al San Nicola di Bari, è il temibile Trapani, che è stato superato 2-1 (1-0 nel primo tempo). Altamura a segno con i primi gol stagionali di Simone e Rolando.Questa è stata molto probabilmente l'ultima partita a Bari per i biancorossi. Lo stadio D'Angelo è stato rimesso a nuovo ed è pronto per tornare a ospitare le gare di calcio. Si attende l'ufficialità per ricominciare in casa almeno dal 13 dicembre, nella gara interna contro l'Avellino.Altamura in vantaggio nel primo tempo, al 33', con l'altamurano Simone che si è trovato al posto giusto, nell'istante giusto, ed ha approfittato di uno svarione difensivo e ha messo in rete. Nella ripresa raddoppio di Rolando al 21' con un guizzo nell'area piccola che ha sorpreso centralmente il portiere ospite. Un minuto dopo il gol di Fall riapre la gara per il Trapani. Ma i padroni di casa tengono bene, arginano gli avversari, e anzi Rolando si rende ancora pericoloso e colpisce un palo. Una vittoria con cui gli altamurani aggiungono altri tre punti alla classifica, più rassicurante.