Team Altamura, vittoria davanti al proprio pubblico

La Team Altamura vince davanti al proprio pubblico, nell'ultima gara casalinga di un campionato fortemente condizionato nei mesi più difficili dall'emergenza Covid. Solo oggi i sostenitori hanno potuto tornare allo stadio D'Angelo per assistere alla partita.La squadra biancorossa non ha tradito le aspettative, riscattando alcune delusioni del periodo più recente. Netta la vittoria contro il Francavilla (3-0). La squadra lucana è abbastanza solida in difesa ma oggi l'Altamura è andata a segno tre volte. Nel primo tempo con Spano e Tedesco, nella ripresa con Lorenzo.Domenica prossima la Team chiuderà il suo torneo a Molfetta. E poi verrà un'estate molto incerta per il futuro societario, stando alla volontà più volte espressa dagli attuali dirigenti di disimpegnarsi.