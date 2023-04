Team Altamura, vittoria contro il Matera e rilancio in classifica

Vittoria e rilancio in classifica. Team Altamura coglie un doppio importante risultato. Supera in casa la Fc Matera (3-1) in una partita molto sentita. E così si rilancia in classifica, riportandosi a -4 dalla zona play-off (il quinto posto è occupato dal Casarano).In alcuni momenti la squadra di casa ha rischiato grosso. Dopo sei minuti dal fischio d'inizio, Spina ha parato un calcio di rigore calciato dal bomber Piccioni, distendendosi nell'angolo giusto. Primo tempo si è chiuso in parità.Nella ripresa tutte le marcature. I materani sono passati in vantaggio al 63' con un bel gol di Bottalico. E dopo tre minuti è salito in cattedra Sosa che ha riportato in pari, anticipando tutti in area di rigore e capitalizzando un cross dalla destra. La partita si è decisa negli ultimi minuti. All'89' Molinaro ha portato in vantaggio la squadra biancorossa, con un grande tiro che si è infilato all'incrocio dei pali. E al 93' di nuovo Sosa ha chiuso definitivamente i conti, trasformando un calcio di rigore."Abbiamo ancora l'obiettivo dei play-off", ha detto a fine gara il tecnico altamurano Antonio Rogazzo. "Siamo stati bravi, sotto l'aspetto fisico e mentale, a recuperare e a vincere - ha sottolineato - Ritengo che sia stato un risultato meritato perché la partita l'abbiamo fatta noi. I ragazzi sono stati all'altezza".Inevitabile, però, ricordare che è stata una Domenica guastata dagli incidenti nel pre-partita