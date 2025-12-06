Team Altamura, trasferta impegnativa a Giugliano

Terzultima gara d'andata per il Team Altamura, reduce dall'inaspettata sconfitta (1-2) in casa contro il Sorrento e dal pareggio (1-1) a Siracusa e la cui vittoria manca da Foggia (0-1), ormai da poco più di un mese. I biancorossi, attualmente al 15esimo posto con 16 punti, fanno visita ai vicini di posizione in classifica del Giugliano di mister Capuano al "De Cristofaro", attualmente al 16esimo posto in classifica con un punto in meno e reduce da 3 sconfitte di fila. Negli unici due testa a testa, entrambi disputati lo scorso anno, c'è una vittoria per parte: 2-3 dei biancorossi in trasferta e 0-1 per i campani al "D'Angelo".Nella conferenza stampa alla vigilia del match, il Mister biancorosso Devis Mangia ha riconosciuto il "peso" della gara: "Penso che sia una gara da considerare molto importante per entrambe le squadre, lo sappiamo, ma sappiamo che è un momento dove a livello di prestazioni, relativamente a mio avviso, dove stiamo raccogliendo oggettivamente poco. Penso anche che avremmo meritato qualcosina di più ma questo non fa testo, dobbiamo pensare a quello che su cui possiamo incidere da adesso in avanti e non a quello che ormai è passato. Quindi sappiamo che è una gara che ha diciamo un buon peso. L'atteggiamento deve essere qualcosa che ci deve sempre contraddistinguere e quando parlo di atteggiamento dico anche che bisogna avere tutti il giusto equilibrio e la giusta consapevolezza, che sono due aspetti che se mantenuti ti portano a ottenere il risultato. Se cominci a farle scricchiolare allora puoi andare incontro a delle difficoltà maggiori di quelle che già questo girone presenta normalmente però i ragazzi da questo punto di vista mi danno sempre risposte positive.""Ci sono tutte soluzioni che su cui ragioniamo e che valutiamo. Quindi sono tutte situazioni analizzabili e valutabili che durante la gara o durante lo sviluppo dell'azione o della partita può portare alcuni giocatori a essere in alcune posizioni" ha poi analizzato il mister ritornando sul match di sabato scorso Sicuramente possono essere una soluzione o uno o tutti e due (Florio e Agostinelli, ndr) a gare in corso. Sono giocatori che io considero, sono contento di averli anche recuperati perché sono giocatori che negli anni hanno - uno in particolare dei due - avuto parecchi incidenti di percorso, insomma se adesso siamo riusciti a metterlo nelle condizioni di poter dare un contributo siamo felici. Quindi se questo sarà poi domani da inizio o a partita in corso vedremo.In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Rosafio non c'è ma neanche Lepore c'è quindi almeno chiariamo e togliamo già i dubbi e le incertezze a tutti. Vediamo un attimo perché c'è ancora qualche altra situazione da valutare, qualcuno che non è stato benissimo e quindi vediamo un attimo da qui a domani la scelta migliore da fare insomma". Appuntamento, dunque, per sabato 6 dicembre 2025, alle ore 17:30 per Giugliano-Team Altamura, visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: 12. Viola; 5. Zazza, 13. Poli, 18. Silletti (c); 21. Mogentale, 30. Nazzaro, 4. Dipinto, 16. Grande; 70. Agostinelli, 10, Curcio; 14. Simone.