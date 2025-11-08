Team Altamura, trasferta dura nel fortino del Catania

Catania - Team Altamura13ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CDomenica 9 Novembre 2025, ore 14:30Catania, Stadio "Angelo Massimino"Alla vigilia della 12ª giornata del campionato di Serie C Girone C, il Team Altamura, come riportato sul profilo ufficiale della società, comunica il rinnovo contrattuale del capitano Enrico Silletti fino al 30 giugno 2028.«Enrico è un punto fermo del nostro progetto — ha dichiarato il Presidente Franco Ninivaggi — e tutti i soci, all'unanimità, mi hanno dato mandato per consolidare ancora di più il legame tra Silletti e l'Altamura.» Ad attenderli in trasferta, il Catania che occupa attualmente la seconda posizione in classifica con sette vittorie, quattro pareggi e una sconfitta.Biancorossi invece all'undicesimo posto in classifica con tre vittorie, sei pareggi e tre sconfitte.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Sappiamo delle difficoltà, il coefficiente di difficoltà di questa gara è altissimo, però dobbiamo andare là con la voglia di avere sempre quell'atteggiamento di voler crescere, di voler dimostrare una crescita continua. E' una squadra di altissimo valore, ben allenata, con un'idea e una filosofia chiara. A questa filosofia e a questa idea di gioco si aggiungono delle individualità di altissimo livello per la categoria. Non li sto neanche a nominare perché l'elenco sarebbe forse troppo lungo, però hanno dei giocatori che spostano gli equilibri. Io penso che quando si va a giocare queste partite, anche per i nostri ragazzi, a confrontarsi con un ambiente del genere sia anche motivo di crescita, ma anche di orgoglio di poter far vedere quelle che sono le loro qualità in un contesto del genere.""L'aspetto emotivo è un aspetto che va messo in conto. Noi dobbiamo far vedere di aver capito alcune cose e di voler migliorare anche nella gestione di queste gare. Variazione tattica? No, sinceramente no. Sappiamo le qualità e le caratteristiche del Catania, ma penso che noi andremo avanti su quella che è la nostra linea." ha poi analizzato il mister concludendo l'analisi sul match di domani.Mister Mangia ha poi proseguito il discorso affrontando il tema degli under e settore giovanile, in particolare il classe 2007 locale Roberto Dimola, ormai in pianta stabile in prima squadra: "A breve probabilmente ne avremo anche qualcun altro di quell'età (2007, ndr) a disposizione. Io non sono uno a cui piace regalare e non lo faccio né con i grandi né con i giovani. Roberto (Dimola, ndr) secondo me è un ragazzo che ha delle potenzialità, poi sta a lui… noi stiamo dando anche dei segnali, quello di tenerlo sempre a contatto con la prima squadra e infatti verrà anche a Catania, ma è un ragazzo che ha delle qualità. La differenza sarà nel capire, soprattutto nella sua testa, perché ragazzi di qualità ce ne sono tanti, quelli che riescono poi a fare quel salto che li mette nelle condizioni di poter affrontare questi tipi di categorie e aspirare anche a qualcosa in più, però lui ha le qualità per poter col tempo entrare a far parte stabile di questo gruppo anche in prospettiva futura. "In conclusione, il mister ha fatto nuovamente il punto sugli infortunati e indisponibili: "C'è un paio di cose, sicuramente sono fuori Agostinelli e Turi, gli altri penso che bene o male siamo tutti a posto, c'è un paio di situazioni da verificare domani mattina, però penso queste." Appuntamento, dunque, per domenica 9 novembre 2025, alle ore 14:30 per Catania-Team Altamura, visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 32. Lepore; 30. Nazzaro, 21. Mogentale, 4. Dipinto, 16. Grande; 7. Rosafio, 10, Curcio, 14. Simone.