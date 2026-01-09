Gol di Poli - foto Team Altamura
Gol di Poli - foto Team Altamura
Calcio

Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone

Mister Mangia: “Credo fortemente in questa squadra e in questo progetto”

Altamura - venerdì 9 gennaio 2026 18.00
Crotone - Team Altamura
21ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Sabato 10 Gennaio 2026, ore 17:30
Crotone, Stadio "Ezio Scida"

Seconda sfida nella stessa settimana per il Team Altamura di Devis Mangia, stavolta in trasferta all'Ezio Scida di Crotone dove affronterà i rossoblu. Biancorossi reduci dalla sconfitta interna (0-2) con la Casertana, si trovano attualmente un gradino sopra i playout - 15º posto a 20 punti - anche a causa dell'ulteriore penalizzazione inflitta nella giornata di ieri al Trapani - altri 7 punti oltre agli 8 di inizio stagione - che è scivolato al 16º posto. Anche il Crotone invece ha iniziato l'anno con una sconfitta, subendo il 2-1 in trasferta a Benevento nei minuti finali, e che attualmente occupa la 7ª posizione con 28 punti. All'andata, al "D'Angelo" la sfida è terminata 0-4 per i calabresi.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Sappiamo che è una gara difficile, contro una squadra con qualità importanti, con una bella e chiara idea di gioco. Cosa non deve mancare? Deve esserci l'atteggiamento giusto per capire e leggere i momenti della gara, capire che durante una partita ci può essere anche un momento in cui bisogna soffrire e se capita quel momento dobbiamo essere mentalmente pronti e reattivi nel gestirlo, sapendo che però poi bisogna fare la nostra gara con le nostre idee e cercare di creare sempre problemi all'avversario."

"La squadra dal punto di vista psicologico sa che dobbiamo fare meglio per ottenere dei risultati, però io voglio che la squadra rimanga serena e pensi alle cose che possono essere determinate da noi e non a perdere energie nervose su altre cose. Tra l'altro ne approfitto per scusarmi se qualcuno ha interpretato dei miei gesti in un modo un po' particolare, ma la mia intenzione era soltanto quella di proteggere questi ragazzi, perché siamo una squadra giovane che deve mantenere quella serenità per poter esprimere al massimo le sue qualità. Quindi la mia intenzione era soltanto quella di mettermi a protezione di questa squadra, di questi ragazzi, perché comunque sono dei ragazzi a modo che lavorano bene e seriamente. Possiamo sbagliare, è una cosa che succederà sempre, l'allenatore è il primo che sbaglia, però lo fa sempre cercando di dare il massimo perché io credo fortemente in questa squadra e in questo progetto e cerco di difenderla in tutte le maniere, quindi questo è il mio modo di essere." ha poi proseguito il mister.

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Agostinelli ha avuto un problema muscolare, è fuori. È fuori ancora sicuramente Simone. E poi, con massima sincerità, devo valutare un po' di cose. Qualcun altro non sta bene, anche noi siamo stati colpiti come altre squadre da questo virus influenzale e ci sono dei giocatori che sono al limite. Quindi mi prendo ancora qualche ora per capire chi di questi è recuperabile e chi meno. Chi non vedrete in lista è perché non è riuscito a recuperare, non c'è nessun'altra motivazione da questo punto di vista."  Appuntamento, dunque, per sabato 10 Gennaio 2026, alle ore 17:30 per Crotone-Team Altamura, allo stadio Ezio Scida di Crotone e visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: Viola; Zazza, Silletti (c), Nicolao/Esposito; Mogentale, Doumbia, Nazzaro/Crimi, Grande; Peschetola, Curcio; Suazo.
