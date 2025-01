Team Altamura torna in campo: domani trasferta a Foggia

๐—–๐—”๐—Ÿ๐—–๐—œ๐—ข ๐—™๐—ข๐—š๐—š๐—œ๐—” ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฎ๐Ÿฌ - ๐—ง๐—˜๐—”๐— ๐—”๐—Ÿ๐—ง๐—”๐— ๐—จ๐—ฅ๐—”๐—Ÿ๐˜‚๐—ป๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ ๐Ÿฒ ๐—š๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—ถ๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ, ore 17.30๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ "๐—ฃ๐—ถ๐—ป๐—ผ ๐—ญ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ"Si torna in campo. Dopo la pausa del periodo festivo, Team Altamura รจ alle prese con un'ostica trasferta a Foggia da cui รจ stata sconfitta all'andata, al San Nicola di Bari, per 0-2. In questi giorni di ripresa di allenamenti, il tecnico Di Donato ha chiesto la massima concentrazione.Ci sono voci di mercato ma di concreto si attende l'ufficializzazione. Nel frattempo Di Donato dovrร fare affidamento sulla squadra che ha affrontato il girone di andata con una falsa partenza e con un buon ritmo successivo. Purtroppo il 2024 si รจ chiuso in negativo con un trittico di sconfitte in casa, al ritrovato D'Angelo.Per quanto riguarda i giocatori disponibili per la gara a Foggia, oggi saranno comunicati nella consueta conferenza stampa della vigilia. A Foggia non ci saranno i tifosi altamurani per il divieto di trasferta. All'andata fu lo stesso per i foggiani ma si giocava a Bari e ci sono ruggini tra le tifoserie delle due cittร . Lo "stop" agli altamurani รจ meno comprensibile.Non solo concentrazione ma anche resistenza fisica. Perchรฉ il calendario propone la successiva gara dopo 5 giorni (10 gennaio, ore 20.30), in casa, contro il Sorrento.