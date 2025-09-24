Team Altamura
Team Altamura, terzo pareggio consecutivo

A Monopoli termina 1-1. A Tirelli risponde Ortisi. 

Altamura - mercoledì 24 settembre 2025 22.57
6ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Monopoli - Team Altamura 1-1

Al "Veneziani" di Monopoli, il "derby" pugliese termina 1-1 tra Monopoli e Team Altamura. Nella ripresa i due gol. In rete per i biancorossi il subentrato Ortisi, che risponde subito al vantaggio iniziale di Tirelli.

Leggero turnover per i biancorossi che scendono in campo così: 12. Viola; 18. Silletti, 19. Esposito, 38. Nicolao; 30. Nazzaro, 8. Crimi (c), 32. Lepore, 16. Grande; 10. Curcio, 7. Rosafio, 15. Florio.
A disposizione: Agostinelli, Mogentale, Franco, Simone, Poli, Zazza, Dipinto, Dimola, Ortisi, Fasanelli, Turi.

Parte forte il Monopoli, prima occasione al 5º minuto in ripartenza per Tirelli che ci prova col destro ma trova i guantoni di Viola. Ci riprova all'8º minuto Falzerano da fuori per il Monopoli ma la palla termina poco fuori alla sinistra del portiere biancorosso. Troppo irruente Florio al 16º minuto, il fallo costa il cartellino giallo al centravanti biancorosso. Occasione anche per Rosafio al 18º minuto, ma il suo colpo di testa, preso in controtempo, termina largo. Mister Mangia, al minuto 25, gioca la prima card del FVS per un presunto tocco di mano in area avversaria. L'arbitro Esposito lo va a rivedere al monitor ma non concede il penalty dopo una valutazione molto lunga. Secondo cartellino giallo della partita e per i biancorossi, ammonito al 34º Nicolao. Al 43º minuto, Greco del Monopoli subisce fallo ma viene ammonito per proteste. Il quarto uomo assegna 4 minuti di recupero e al 47º c'è il terzo cartellino giallo per il Team Altamura, stavolta per Rosafio. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Primi due cambi all'inizio del secondo tempo, escono Florio e Nicolao per far posto a Ortisi e Zazza. 47º minuto, quinto ammonito della gara: si tratta di Rossi per il Monopoli. Minuto 50, il Monopoli sblocca il match: Tirelli salta indisturbato in area e sigla l'1-0.

Pareggia subito il Team Altamura: destro fulminante di Ortisi (nella foto) che inganna il portiere e sigla l'1-1. Primi due cambi anche per i biancoverdi: entrano Ronco e Calcagni per Rossi e Greco. Minuto 68, terzo cambio per mister Mangia: esce Crimi entra Dipinto. Cambia anche il Monopoli: esce Fall ed entra Volpe. Altro giallo al minuto 76, ammonito Miceli del Monopoli per fallo su Ortisi. Sulla punizione scaturita dal fallo ci prova Dipinto da fuori ma la palla termina di poco fuori. Ultimi due cambi biancoverdi a 12 dalla fine: escono Imputato e Falzerano per far posto a Cascella e Lattanzi. Altro cambio Team all'80esimo: esce Rosafio ammonito ed entra Mogentale. Miracolo Piana, portiere del Monopoli, che salva il risultato all'84esimo minuto su tiro di Dipinto in area biancoverde. 2 minuti dopo è Viola che risponde al tiro biancoverde di Volpe da fuori area e salva anch'egli il risultato. Ultimo cambio biancorosso: esce Esposito che non ce la fa più ed entra Poli. Dopo i 4 minuti di recupero concessi, finisce 1-1 il "derby" pugliese.

Team Altamura che resta al 13esimo posto in classifica con 6 punti. Si torna in campo domenica 28 settembre 2025, alle ore 17:30 per Latina - Team Altamura, valevole per la 7ª giornata di Serie C Sky wi-fi.
