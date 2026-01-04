Team al D'Angelo
Team al D'Angelo
Calcio

Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana

Mister Mangia: “Non accetto il minimo calo di tensione da parte di nessuno”

Altamura - domenica 4 gennaio 2026 17.47
Team Altamura - Casertana
20ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Lunedì 5 Gennaio 2026, ore 20:30
Altamura, Stadio "Tonino D'Angelo"

Con l'avvento del 2026 riparte il campionato di Serie C Sky Wifi Girone C del Team Altamura. Lo fa affrontando nelle mura casalinghe del "Tonino D'Angelo" la Casertana, nella 1ª giornata del girone di ritorno del campionato. Biancorossi con 20 punti attualmente al 16º posto, il 1º dei playout, appena scavalcati dal Siracusa vincente in casa inaspettatamente oggi contro la Salernitana. Ospiti invece al 5º posto con 35 punti, con una serie di 8 risultati utili consecutivi (5V, 3N) e la cui sconfitta manca da Ottobre 2025.
All'andata la gara si è conclusa per 3-1, ma i restanti incroci sorridono ai biancorossi con 2 vittorie e 2 pareggi.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "il girone di ritorno è un altro mondo proprio rispetto al girone d'andata, è un altro campionato con delle dinamiche e difficoltà diverse, dove i dettagli faranno ancora di più la differenza rispetto a quello che hanno già fatto nel girone d'andata. Riguardo alla partita, è una gara complicata, la Casertana è una squadra che ha fatto un grandissimo girone d'andata, con una chiara idea di gioco, con delle individualità importanti. Sarà una gara diversa, ma anche noi siamo completamente diversi rispetto alla squadra che ha giocato la prima gara di campionato, quindi sappiamo le difficoltà e quelle che sono le nostre qualità. È giusto mentalmente, dopo un girone del genere, come per tutte le squadre, staccare un attimo ma i ragazzi si sono presentati comunque con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto. Poi dopo è chiaro che dobbiamo avere la conferma dal campo perché poi è quello che che sposta i giudizi, come sempre."

"Io qua apro e chiudo subito, quello che avevo da dire l'ho parzialmente detto dopo l'ultima gara e l'ho ribadito prima anche di questa gara a chi di dovere, perché prima sono abituato a parlare con i miei responsabili. Quindi le mie idee le ho espresse. Ai ragazzi ho detto che è un mese complicato, che non è simpatico per nessun allenatore, però io non accetto il minimo calo di tensione da parte di nessuno, perché qua siamo in una società seria, non siamo qua né per diritto divino, né gratis, perché tutti abbiamo un contratto. Perciò dobbiamo essere seri e responsabili nei confronti della società e della gente seria che gestisce questa società, i soci e i direttori. Noi dobbiamo essere ben presenti qua e non accetto nessun discorso di altro genere. Poi dopo, se succederanno delle cose, se alcuni ragazzi faranno presente delle cose, sono cose che poi si valuteranno col direttore, ma io voglio la gente sempre presente sul pezzo, sulla gara che abbiamo da disputare e non accetto nessun tipo di di turbativa da questo punto di vista." ha poi proseguito il mister.

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "C'è qualche situazione che devo tenere d'occhio fino alla fine, c'è qualche piccolo acciacco, vediamo un attimo di avere le idee un po' più chiare domani mattina su eventuali disponibilità o meno."  Appuntamento, dunque, per lunedì 5 Gennaio 2026, alle ore 20:30 per Team Altamura-Casertana, allo stadio Tonino D'Angelo di Altamura e visibile su Sky al canale 253 e NOW.

La probabile formazione: Viola; Zazza/Esposito, Silletti (c), Lepore; Mogentale, Doumbia, Dipinto, Grande; Agostinelli/Rosafio, Curcio; Suazo/Florio.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura al giro di boa in campionato Team Altamura al giro di boa in campionato L’analisi sulla squadra biancorossa dopo il girone d’andata
Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca Biancorossi creano ma non concretizzano. Casarano vince 1-0
Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata Mister Mangia: “Avversario può lottare per i primi posti”
Team Altamura, punto prezioso nel “derby” pugliese Team Altamura, punto prezioso nel “derby” pugliese Al “D’Angelo” termina 1-1, a D’Orazio risponde Doumbia con il 1º centro stagionale
Team Altamura, ostacolo Cerignola nel fortino biancorosso Team Altamura, ostacolo Cerignola nel fortino biancorosso Mister Mangia: “Sicuramente squadra di alto livello”
Team Altamura ritrova il sorriso a Giugliano Team Altamura ritrova il sorriso a Giugliano Vittoria grazie a un gol di Mogentale
Team Altamura, trasferta impegnativa a Giugliano Team Altamura, trasferta impegnativa a Giugliano Mangia: "Una gara importante per entrambe"
Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento Mister Mangia: “Partita importante da affrontare col giusto atteggiamento"
Oggi un mercato straordinario in via Manzoni
4 gennaio 2026 Oggi un mercato straordinario in via Manzoni
Elezioni regionali: la lista di Stea presenta ricorso
3 gennaio 2026 Elezioni regionali: la lista di Stea presenta ricorso
Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa
3 gennaio 2026 Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa
13
Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia
2 gennaio 2026 Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia
Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto
2 gennaio 2026 Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto
Decaro proclamato presidente il 7 gennaio
1 gennaio 2026 Decaro proclamato presidente il 7 gennaio
Cedimento di un traliccio, interrotta la statale 96
31 dicembre 2025 Cedimento di un traliccio, interrotta la statale 96
Finito il compito dei tecnici, sindaco nomina giunta politica
30 dicembre 2025 Finito il compito dei tecnici, sindaco nomina giunta politica
Piano emergenza per l'acqua, evitare gli usi non necessari
30 dicembre 2025 Piano emergenza per l'acqua, evitare gli usi non necessari
Babbo Natale arriva a bordo di auto d'epoca
29 dicembre 2025 Babbo Natale arriva a bordo di auto d'epoca
Campagna contro la legionella in residenze per anziani e strutture turistiche
29 dicembre 2025 Campagna contro la legionella in residenze per anziani e strutture turistiche
Milano-Cortina 2026: la fiamma olimpica ad Altamura
29 dicembre 2025 Milano-Cortina 2026: la fiamma olimpica ad Altamura
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.