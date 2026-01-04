Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana

Team Altamura - Casertana20ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CLunedì 5 Gennaio 2026, ore 20:30Altamura, Stadio "Tonino D'Angelo"Con l'avvento del 2026 riparte il campionato di Serie C Sky Wifi Girone C del Team Altamura. Lo fa affrontando nelle mura casalinghe del "Tonino D'Angelo" la Casertana, nella 1ª giornata del girone di ritorno del campionato. Biancorossi con 20 punti attualmente al 16º posto, il 1º dei playout, appena scavalcati dal Siracusa vincente in casa inaspettatamente oggi contro la Salernitana. Ospiti invece al 5º posto con 35 punti, con una serie di 8 risultati utili consecutivi (5V, 3N) e la cui sconfitta manca da Ottobre 2025.All'andata la gara si è conclusa per 3-1, ma i restanti incroci sorridono ai biancorossi con 2 vittorie e 2 pareggi.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "il girone di ritorno è un altro mondo proprio rispetto al girone d'andata, è un altro campionato con delle dinamiche e difficoltà diverse, dove i dettagli faranno ancora di più la differenza rispetto a quello che hanno già fatto nel girone d'andata. Riguardo alla partita, è una gara complicata, la Casertana è una squadra che ha fatto un grandissimo girone d'andata, con una chiara idea di gioco, con delle individualità importanti. Sarà una gara diversa, ma anche noi siamo completamente diversi rispetto alla squadra che ha giocato la prima gara di campionato, quindi sappiamo le difficoltà e quelle che sono le nostre qualità. È giusto mentalmente, dopo un girone del genere, come per tutte le squadre, staccare un attimo ma i ragazzi si sono presentati comunque con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto. Poi dopo è chiaro che dobbiamo avere la conferma dal campo perché poi è quello che che sposta i giudizi, come sempre.""Io qua apro e chiudo subito, quello che avevo da dire l'ho parzialmente detto dopo l'ultima gara e l'ho ribadito prima anche di questa gara a chi di dovere, perché prima sono abituato a parlare con i miei responsabili. Quindi le mie idee le ho espresse. Ai ragazzi ho detto che è un mese complicato, che non è simpatico per nessun allenatore, però io non accetto il minimo calo di tensione da parte di nessuno, perché qua siamo in una società seria, non siamo qua né per diritto divino, né gratis, perché tutti abbiamo un contratto. Perciò dobbiamo essere seri e responsabili nei confronti della società e della gente seria che gestisce questa società, i soci e i direttori. Noi dobbiamo essere ben presenti qua e non accetto nessun discorso di altro genere. Poi dopo, se succederanno delle cose, se alcuni ragazzi faranno presente delle cose, sono cose che poi si valuteranno col direttore, ma io voglio la gente sempre presente sul pezzo, sulla gara che abbiamo da disputare e non accetto nessun tipo di di turbativa da questo punto di vista." ha poi proseguito il mister.In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "C'è qualche situazione che devo tenere d'occhio fino alla fine, c'è qualche piccolo acciacco, vediamo un attimo di avere le idee un po' più chiare domani mattina su eventuali disponibilità o meno." Appuntamento, dunque, per lunedì 5 Gennaio 2026, alle ore 20:30 per Team Altamura-Casertana, allo stadio Tonino D'Angelo di Altamura e visibile su Sky al canale 253 e NOW.La probabile formazione: Viola; Zazza/Esposito, Silletti (c), Lepore; Mogentale, Doumbia, Dipinto, Grande; Agostinelli/Rosafio, Curcio; Suazo/Florio.