Team Altamura sfida il Benevento capolista

Deve ripartire il Team Altamura, dopo la sconfitta a Potenza dello scorso weekend (3-0), allo stadio "Tonino D'Angelo" - gremito anche nel sold out del settore ospiti - nella 28ª giornata del campionato di Serie C Sky Wi-fi – Girone C. I biancorossi attualmente al 10º posto in classifica ospitano la prima della classe, il Benevento di Mister Floro Flores, reduci dal pareggio casalingo contro il Latina. All'andata biancorossi ampiamente sconfitti (4-0) al "Vigorito" e giallorossi ancora imbattuti nei testa a testa con i murgiani (3V, 1P, 0S)Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Noi abbiamo i nostri principi, siamo consapevoli che giochiamo contro una squadra di altissimo livello che gioca bene e che ha anche delle individualità importanti e penso che siano nettamente l'attacco migliore della categoria. Hanno grandissima qualità anche in mezzo al campo, solidità difensiva. Sapremo che sarà una gara in cui dovremo anche saper soffrire durante la partita però dovremo essere bravi a leggere i momenti della gara, deve essere una gara in cui si fa una buona prestazione dal punto di vista tecnico perché sarà importante anche quell'aspetto e poi ripeto la consapevolezza e l'equilibrio che sono sempre fondamentali.""A Potenza abbiamo fatto la partita che andava fatta fino all'episodio di cui abbiamo già parlato abbastanza, la partita era comunque in equilibrio: occasione noi, occasione loro, anche in un momento in cui eravamo in inferiorità numerica poi dopo abbiamo preso dei gol, a parte il rigore, particolari che non è che capitano in tutte le partite. Sarebbe molto riduttivo avere uno stimolo superiore perché si gioca con la prima in classifica. Lo stimolo deve essere determinato dal fatto che si gioca per la gente nostra, deve essere per dimostrare che abbiamo dei valori e per cercare di fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto fino a ieri col massimo rispetto di un avversario che sappiamo che è di altissimo livello. Sulla prima parte ho già ampiamente risposto: è una partita difficile dove bisognerà essere bravi a mantenerla in equilibrio" ha poi proseguito il mister.In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Domani mancano Rosafio, Millico, Crimi e manca Falasca che è squalificato… gli altri dovrebbero essere tutti disponibili." Appuntamento, dunque, per domenica 21 febbraio 2026, alle ore 14:30 per Team Altamura-Benevento, allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura e visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: Alastra; Zazza, Esposito, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Doumbia, Grande; Peschetola, Simone, Curcio.