Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti

20ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C44' Heinz (C), 45+1' Bentivegna (C);Nella cornice nebbiosa dello stadio "Tonino D'Angelo" davanti a 1300 spettatori, riparte la stagione calcistica del Team Altamura e riparte col primo match del girone di ritorno. I biancorossi impegnati in casa hanno affrontato la Casertana di Mister Coppitelli, nel match valevole per la 20ª giornata di campionato Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Al termine dei 90 minuti il risultato è stato di 0-2, con la firma di Heinz e Bentivegna.Il Team Altamura di Mister Devis Mangia è sceso in campo così: 12. Viola; 5. Zazza, 18. Silletti (c), 32. Lepore; 21. Mogentale, 6. Doumbia, 30. Nazzaro, 16. Grande; 70. Peschetola, 10. Curcio; 11. Agostinelli.A disposizione: Spina, Rosafio, Crimi, Suazo, Poli, Florio, Esposito, Dimola, Mbaye, Nicolao, Ortisi.L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco. Primo tempo nebbioso in cui regge l'equilibrio per una buona parte di gioco con pochissime occasioni, quasi nulle, ambo le parti. Equilibrio che si spezza però nei minuti finali del primo tempo: blackout totale del Team Altamura il quale subisce due reti frutto di disattenzioni che portano le firme di Heinz e Bentivegna poco prima del doppio fischio dell'arbitro.Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Secondo tempo giocato prevalentemente nell'area della Casertana che ha avuto una sola occasione, parata tempestivamente da Viola. Rossoblu che si difendono e si aiutano anche con le perdite di tempo, biancorossi che provano con Curcio che ha l'occasione più grande della partita ma la sua punizione si stampa sulla traversa. Al termine dei 6 minuti di recupero concessi, il risultato recita 0-2 per gli ospiti.Team Altamura momentaneamente al 16º posto in classifica con 20 punti. Appuntamento adesso per il 10 Gennaio 2026, alle ore 17:30 per Crotone-Team Altamura, valevole per la 21ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.