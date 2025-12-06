Foto Team Altamura
Foto Team Altamura
Calcio

Team Altamura ritrova il sorriso a Giugliano

Vittoria grazie a un gol di Mogentale

Altamura - sabato 6 dicembre 2025 19.29
17ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Sabato 6 Dicembre 2025
Giugliano, Stadio "Alberto De Cristofaro
Giugliano - Team Altamura 0-1 (1' st Mogentale)

Dopo un mese e mezzo Team Altamura torna alla vittoria e lo fa a Giugliano. Decisiva la rete di Mogentale in apertura di ripresa.

Partita aperta tra le due formazioni che non si sono risparmiate in campo. Per la squadra di Mangia una vittoria sofferta. Molto importante in chiave salvezza.

Stavolta la diga difensiva ha retto e Team Altamura è riuscito a mantenere il vantaggio sino alla fine.
Un magico Natale, stasera inizia il programma delle feste
6 dicembre 2025 Un magico Natale, stasera inizia il programma delle feste
Team Altamura, trasferta impegnativa a Giugliano
6 dicembre 2025 Team Altamura, trasferta impegnativa a Giugliano
Volley: impresa sfiorata contro la capolista, solo un punto
5 dicembre 2025 Volley: impresa sfiorata contro la capolista, solo un punto
La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar
5 dicembre 2025 La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar
Arrivano i fondi dal Ministero dello sport per un campo da basket
5 dicembre 2025 Arrivano i fondi dal Ministero dello sport per un campo da basket
Volley A2: ad Altamura arriva la capolista
5 dicembre 2025 Volley A2: ad Altamura arriva la capolista
Polis 2030 attacca l'amministrazione: "Liberare la città "
4 dicembre 2025 Polis 2030 attacca l'amministrazione: "Liberare la città"
Auto in fiamme all'ingresso dell'ospedale
4 dicembre 2025 Auto in fiamme all'ingresso dell'ospedale
Maltempo, Sp La Tarantina allagata
4 dicembre 2025 Maltempo, Sp La Tarantina allagata
Migliorare organizzazione turistica: la Regione punta sulle DMO
3 dicembre 2025 Migliorare organizzazione turistica: la Regione punta sulle DMO
Allerta meteo arancione per temporali
3 dicembre 2025 Allerta meteo arancione per temporali
Verifica politica: azzerata la giunta comunale
3 dicembre 2025 Verifica politica: azzerata la giunta comunale
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.