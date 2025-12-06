Team Altamura ritrova il sorriso a Giugliano

17ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CSabato 6 Dicembre 2025Giugliano, Stadio "Alberto De CristofaroGiugliano - Team Altamura 0-1 (1' st Mogentale)Dopo un mese e mezzo Team Altamura torna alla vittoria e lo fa a Giugliano. Decisiva la rete di Mogentale in apertura di ripresa.Partita aperta tra le due formazioni che non si sono risparmiate in campo. Per la squadra di Mangia una vittoria sofferta. Molto importante in chiave salvezza.Stavolta la diga difensiva ha retto e Team Altamura è riuscito a mantenere il vantaggio sino alla fine.