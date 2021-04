Team Altamura, rigore sbagliato all'ultimo secondo

Finisce in pari la trasferta della Team Altamura contro il Real Agro Aversa. In extremis, rigore sbagliato di Guadalupi con tiro parato dal portiere Papa. Un'occasione sprecata proprio agli ultimi secondi della gara.L'Altamura deve così accontentarsi di un pareggio.In svantaggio nel primo tempo, la Team ottiene il pari con Tedesco nella ripresa.Recriminazioni a parte, è il sesto risultato utile consecutivo, raggiunto dopo il ritorno in campo (a seguito di oltre un mese di stop per i casi Covid).