Team Altamura: Devis Mangia
Calcio

Team Altamura, parte un "tour de force" decisivo

Tre partite in 9 giorni per i biancorossi di mister Mangia

Altamura - venerdì 27 febbraio 2026 22.08
Picerno - Team Altamura
29ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Sabato 28 Febbraio 2026, ore 17:30
Picerno, Stadio ''Curcio''

Ultima gara del mese di febbraio ma la prima di un mini tour de force, che vedrà il Team Altamura affrontare 3 partite in 9 giorni. La prima sfida di questo trittico sarà la trasferta esterna contro il Picerno nella 29ª giornata del campionato di Serie C Sky Wi-fi – Girone C. I biancorossi attualmente al 11º posto in classifica sono reduci dalla sconfitta interna contro il Benevento. Lucani invece in netta crescita: nell'anno solare sono solo 2 le sconfitte subite - entrambe in trasferta - e in casa sono ancora imbattuti, occupano il 14º posto con 29 punti. All'andata dominio dei biancorossi in casa che comandavano all'intervallo 3-0 e poi conclusero la gara per 3-1.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il mister biancorosso Devis Mangia: "Picerno è una squadra in salute, che come sappiamo ha cambiato moltissimo, ha trovato un equilibrio ed è una squadra che gioca. Ha un'idea di gioco chiara e delle individualità importanti. Poi per quanto riguarda i punti, sono importantissimi anche per noi, non solo per loro, quindi abbiamo bisogno di fare risultato consapevoli della difficoltà della gara che è sicuramente una gara molto molto complicata per l'ambiente e per tutto."

"Bisognerà essere bravi a leggere la partita, dovremmo essere bravi dal punto di vista tecnico, a leggere alcune situazioni di gioco che loro creano abitualmente e poi essere pericolosi e determinati quando avremo la possibilità di creare loro dei problemi. Secondo me l'idea, il progetto è la progettualità in generale sono degli aspetti che soprattutto per le squadre con un budget un po' più ristretto devono fare la differenza, differenza che queste due in realtà al momento la stanno facendo. Poi dopo è chiaro che contano anche le risorse e quelli che stanno spendendo di più poi si giocheranno il campionato." ha poi proseguito il mister.

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Poli è recuperato, dovremmo trovare il momento giusto per reinserirlo ma è convocato. Rosafio anche, per Millico servirà ancora qualche giorno. Rimangono fuori Agostinelli e chiaramente poi Crimi che ne avrà ancora per un po'."  Appuntamento, dunque, per sabato 28 febbraio 2026, alle ore 17:30 per Picerno-Team Altamura, allo Curcio" di Picerno e visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: Alastra; Mbaye, Zazza, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Doumbia, Grande; Rosafio, Curcio.
  • Team Altamura
