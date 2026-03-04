Team al D'Angelo
Calcio

Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere

Mister Mangia: “Gara importantissima per entrambe le squadre”

Altamura - mercoledì 4 marzo 2026 16.48
Team Altamura - Foggia
30ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 20:30
Altamura, Stadio ''Tonino D'Angelo''

Turno infrasettimanale e prima gara del mese di marzo, in quella che è la 30ª giornata del campionato di Serie C Sky Wi-fi – Girone C. Al "D'Angelo" il Team Altamura di MIster Devis Mangia, undicesimo in classifica a 37 punti e reduce dal pareggio esterno a Picerno, ospita il Foggia di Mister Pazienza, secondo fanalino di coda in classifica e reduce da 7 sconfitte di fila. All'andata i biancorossi si sono imposti di misura allo Zaccheria di Foggia con la rete dello 0-1 di Curcio su rigore.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Che sia una gara difficile è chiaro, è una gara difficile come tutte le gare di questo campionato, poi come chiave di lettura sull'importanza, è una gara importantissima per tutte e due le squadre, non c'è una squadra per cui è più importante rispetto all'altra, è importante per i nostri avversari ma è importantissima anche per noi e andrà affrontata con l'atteggiamento corretto. Risultati? Guardo quello che la squadra avversaria sta proponendo e la qualità dei singoli e ritengo che il Foggia sia una squadra di livello con degli ottimi giocatori. Quindi è una gara che va preparata bene dal punto di vista tecnico e tattico assolutamente."

"Turnover? Termine che non mi entusiasma perché vorrebbe dire che ci sono delle differenze, qui invece c'è un gruppo di ragazzi che lavorano seriamente e che meritano tutti di avere spazio. Domani avrà spazio chi secondo me è più funzionale alla gara di domani e poi si penserà al resto, ma noi ragioniamo sempre allo stesso modo, la partita più importante per noi è la prima che arriva. Non è questione di guardare troppo trend di risultati perché io devo lavorare sulle prestazioni, la mia squadra non le ha mai sbagliate di sicuro da gennaio in poi. Questo è chiaro ed evidente, noi dobbiamo continuare su quella strada a livello di prestazioni, con la voglia di migliorarsi, riconoscendo e capendo bene che la squadra avversaria ha delle qualità importanti." ha poi proseguito il mister.

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Millico è disponibile e domani verrà con noi. Sono tutti disponibili tranne Crimi che ne avrà ancora per un po' e purtroppo anche Peschetola. Mi dispiace che ha avuto questo problema perché è un ragazzo che stava facendo veramente bene nell'ultimo periodo e anche lui adesso avrà bisogno di un po' di periodo di recupero, spero di averlo a disposizione a breve perché può essere una risorsa sicuramente importante per noi."  Appuntamento, dunque, per giovedì 5 marzo 2026, alle ore 20:30 per Team Altamura-Foggia, allo Curcio" di Picerno e visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: Alastra; Mbaye, Zazza, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Doumbia, Grande; Rosafio, Curcio.
  • Team Altamura
