Team Altamura non rinnova contratto con Di Donato

Colpo di scena: Daniele DI Donato lascia Team Altamura, Non c'è stato il rinnovo del contratto, scaduto il 30 Giugno 2025, fra la società murgiana e l'allenatore. Sembra quindi imminente un cambio in panchina, con un nuovo assetto tecnico ancora da definire per la stagione 2025/2026. A dichiararlo è stato lo stesso Di Donato in collegamento telefonico a Telesveva questo pomeriggio. Come riportato in precedenti notizie da Altamuralife , ci sono stati importanti cambiamenti societari. Filippo Direnzo ha lasciato, come presidente e come socio. Nel frattempo è arrivato il direttore area sport Matteo Lauriola mentre il segretario Di Bari è diventato direttore generale. Lauriola è diventato l'uomo delle scelte strategiche, al posto del direttore sportivo Andrea Grammatica che formalmente è ancora sotto contratto.Ed ecco cosa ha dichiarato Di Donato sul mancato rinnovo: "Cosa è successo? Bisogna chiederlo al nuovo direttore sportivo. Io avevo sentito la proprietà fino a poco tempo prima. Non avevo preso in considerazione nulla, perché mi avevano detto di aspettare e che sarei stato l'allenatore. Fino a un paio di giorni fa. Quindi ho rimandato al mittente tutte le richieste che mi sono avvenute, perché volevo continuare questo percorso intrapreso lo scorso anno. Poi ho avuto un incontro con il nuovo direttore sportivo, che non è andato bene perché si è permesso di disquisire su alcune scelte che secondo me non sono giuste e su alcuni errori che secondo me bisognava essere partecipe all'interno per poter giudicare un certo tipo di lavoro, un certo tipo di comportamento."Ha aggiunto: "Con Andrea (DS Grammatica, ndr.) si è instaurato subito un bel tipo di rapporto dall'inizio del scorso anno, dal primo incontro poiché abbiamo visto il calcio nella stessa maniera e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noi avevamo il budget più basso della categoria, una neo-promossa con tanti ragazzi e tante sorprese e abbiamo fatto un risultato importantissimo. Ci siamo salvati a sette giornate dalla fine, abbiamo fatto i quarti di finale di Coppa Italia, abbiamo valorizzato alcuni ragazzi e abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Diciamo che siamo stati bravi, con l'aiuto di tutti, ma il direttore ha fatto la sua parte e noi tutti abbiamo fatto la nostra parte. È normale che ci si aspettava un continuo, anche perché il prossimo anno il campionato di Serie C sarà ancora più complicato e ripartire ancora da zero non è semplice." ha poi dichiarato Di Donato."Che futuro per la Team Altamura? Io spero che sia un futuro roseo, che sappiano quello che stanno facendo, anche se in questo momento vedo un po' tanta confusione. Ma lo spero soprattutto per la Team Altamura che è una realtà che merita questa categoria e anche altro per le persone eccezionali di cui è composta." ha poi concluso l'ormai ex allenatore della Team Altamura.Daniele Di Donato, secondo alcune voci, sembra essere il prescelto per sedere sulla panchina dell'Audace Cerignola nella prossima stagione lasciata libera da Giuseppe Raffaele che è diventato il nuovo allenatore della Salernitana. Entrambe le due squadre appena citate faranno parte del Girone C di Serie C 2025/2026 assieme alla Team Altamura.