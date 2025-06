Team Altamura sceglie Lauriola, sarà lui l'uomo della campagna acquisti

Novità al vertice della Team Altamura. La società biancorossa ha ufficializzato nelle scorse ore due importanti nomine dirigenziali in vista della prossima stagione: a Matteo Lauriola è stato affidato il ruolo di Direttore Generale dell'area sportiva, mentre Michele Di Bari è stato scelto come nuovo Direttore Generale. Un doppio incarico che segna una nuova fase organizzativa per il club, reduce da giorni di cambiamenti e decisioni cruciali per il futuro.Matteo Lauriola è un nome che gli appassionati di lunga data ricordano con affetto. Ex difensore, ha indossato la maglia dell'Altamura negli anni '90, collezionando 110 presenze e 2 reti. Dopo le esperienze degli ultimi anni a Carpi, Foggia e Virtus Francavilla come direttore sportivo, torna ora nella città murgiana per una nuova sfida, questa volta dietro la scrivania: si occuperà della costruzione della rosa in vista della stagione 2025/2026.Accanto a Lauriola, la società ha scelto di affidare il ruolo di Direttore Generale a Michele Di Bari, figura di comprovata esperienza nel panorama calcistico nazionale. Originario di Manfredonia, Di Bari ha costruito un percorso professionale di rilievo passando per club come Chieti, Campobasso, Ancona, Virtus Francavilla, Fermana, Brindisi, fino ad arrivare al Pordenone in Serie B e al Torino. Già presente ad Altamura nella scorsa stagione nel ruolo di Segretario Generale, si è distinto per impegno e competenza, guadagnandosi la fiducia della società, che ha deciso di promuoverlo come nuovo Direttore Generale del sodalizio biancorosso.Alla luce di queste nuove nomine nell'organigramma dirigenziale, sembra ormai prossima la separazione con il direttore Grammatica, indicato come prossimo rinforzo dirigenziale della Ternana.In bilico anche la questione allenatore: stando agli ultimi rumors, Mister Di Donato potrebbe lasciare anch'egli la guida tecnica della squadra biancorossa.(nicola disabato)