Team Altamura, l’impresa a Crotone vale 3 punti preziosi

Prima trasferta dell'anno per il Team Altamura di Mister Devis Mangia. Ad attenderli il Crotone di Mister Longo allo stadio "Ezio Scida", nel match valevole per la 21ª giornata di campionato Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Il nuovo assetto tattico ha portato i suoi frutti, al termine dei 90 minuti il risultato è stato di 0-1. Curcio sigla la sua 3ª rete stagionale raggiungendo Simone in vetta alla classifica marcatori del club.Mister Devis Mangia deve fare i conti con la lunga lista degli indisponibili - Florio, Simone, Dipinto, Agostinelli, Turi, Esposito e Nicolao - e dunque cambia e scende in campo così: 97. Alastra; 5. Zazza, 13. Poli, 18. Silletti, 32. Lepore; 21. Mogentale, 8. Crimi, 30. Nazzaro; 16. Grande; 7. Rosafio, 10. Curcio.A disposizione: Spina, Viola, Doumbia, Suazo, Mbaye, Falasca, Dimola, Mbaye, Fraccalvieri, Peschetola, Ortisi.L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco. Team Altamura che col nuovo assetto tattico crea particolari problemi ai padroni di casa facendosi vedere più volte nell'area di rigore avversaria. Ma l'unica occasione è appunto l'unico in porta di tutto il primo tempo, precisamente dei rossoblu ma Alastra si è fatto trovare pronto per deviare in calcio d'angolo. Dopo il minuto di recupero concesso si va all'intervallo sullo 0-0.Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Il match riprende con il primo cambio di Mister Mangia: il neo arrivato Falasca prende il posto di Poli. Crotone che prova a farsi vedere in area biancorossa, ma i ragazzi di Mister Mangia tengono e, dopo aver subito la traversa di Gomez, la sbloccano in ripartenza: Mogentale serve largo Peschetola che crossa in area dove Curcio anticipa i difensori e stacca insaccando la palla in rete siglando lo 0-1. Il palo di Peschetola al 93' nega il raddoppio ai biancorossi, ma ciò non influisce sul risultato. Al termine dei 4 minuti di recupero, il risultato recita 0-1 per il Team Altamura tornando in Puglia con 3 punti importantissimi.Team Altamura momentaneamente al 12º posto in classifica con 23 punti. Appuntamento adesso per il 16 Gennaio 2026, alle ore 20:30 per Cavese-Team Altamura, valevole per la 22ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.Le pagelle: Alastra 6.5; Zazza 6, Poli 5.5 (46' Falasca 6), Silletti 6, Lepore 6; Mogentale 6.5, Crimi 5.5, Nazzaro 6; Grande 6.5 (59' Doumbia 6); Rosafio 6 (59' Peschetola 6.5), Curcio 7.