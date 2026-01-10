Foto Team Altamura
Foto Team Altamura
Calcio

Team Altamura, l’impresa a Crotone vale 3 punti preziosi

Curcio sigla lo 0-1 negli ultimi 15 minuti e i biancorossi tornano alla vittoria

Altamura - sabato 10 gennaio 2026 19.39
21ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Crotone - Team Altamura 0-1
77' Curcio (A)

Prima trasferta dell'anno per il Team Altamura di Mister Devis Mangia. Ad attenderli il Crotone di Mister Longo allo stadio "Ezio Scida", nel match valevole per la 21ª giornata di campionato Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Il nuovo assetto tattico ha portato i suoi frutti, al termine dei 90 minuti il risultato è stato di 0-1. Curcio sigla la sua 3ª rete stagionale raggiungendo Simone in vetta alla classifica marcatori del club.

Mister Devis Mangia deve fare i conti con la lunga lista degli indisponibili - Florio, Simone, Dipinto, Agostinelli, Turi, Esposito e Nicolao - e dunque cambia e scende in campo così: 97. Alastra; 5. Zazza, 13. Poli, 18. Silletti, 32. Lepore; 21. Mogentale, 8. Crimi, 30. Nazzaro; 16. Grande; 7. Rosafio, 10. Curcio.
A disposizione: Spina, Viola, Doumbia, Suazo, Mbaye, Falasca, Dimola, Mbaye, Fraccalvieri, Peschetola, Ortisi.

L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco. Team Altamura che col nuovo assetto tattico crea particolari problemi ai padroni di casa facendosi vedere più volte nell'area di rigore avversaria. Ma l'unica occasione è appunto l'unico in porta di tutto il primo tempo, precisamente dei rossoblu ma Alastra si è fatto trovare pronto per deviare in calcio d'angolo. Dopo il minuto di recupero concesso si va all'intervallo sullo 0-0.

Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Il match riprende con il primo cambio di Mister Mangia: il neo arrivato Falasca prende il posto di Poli. Crotone che prova a farsi vedere in area biancorossa, ma i ragazzi di Mister Mangia tengono e, dopo aver subito la traversa di Gomez, la sbloccano in ripartenza: Mogentale serve largo Peschetola che crossa in area dove Curcio anticipa i difensori e stacca insaccando la palla in rete siglando lo 0-1. Il palo di Peschetola al 93' nega il raddoppio ai biancorossi, ma ciò non influisce sul risultato. Al termine dei 4 minuti di recupero, il risultato recita 0-1 per il Team Altamura tornando in Puglia con 3 punti importantissimi.

Team Altamura momentaneamente al 12º posto in classifica con 23 punti. Appuntamento adesso per il 16 Gennaio 2026, alle ore 20:30 per Cavese-Team Altamura, valevole per la 22ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 6.5; Zazza 6, Poli 5.5 (46' Falasca 6), Silletti 6, Lepore 6; Mogentale 6.5, Crimi 5.5, Nazzaro 6; Grande 6.5 (59' Doumbia 6); Rosafio 6 (59' Peschetola 6.5), Curcio 7.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone Mister Mangia: “Credo fortemente in questa squadra e in questo progetto”
Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata Dopo la cessione di Franco, arrivano il portiere Alastra e il terzino Falasca
Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti Un blackout che costa lo 0-2 a favore della Casertana
Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana Mister Mangia: “Non accetto il minimo calo di tensione da parte di nessuno”
Team Altamura al giro di boa in campionato Team Altamura al giro di boa in campionato L’analisi sulla squadra biancorossa dopo il girone d’andata
Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca Biancorossi creano ma non concretizzano. Casarano vince 1-0
Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata Mister Mangia: “Avversario può lottare per i primi posti”
Team Altamura, punto prezioso nel “derby” pugliese Team Altamura, punto prezioso nel “derby” pugliese Al “D’Angelo” termina 1-1, a D’Orazio risponde Doumbia con il 1º centro stagionale
Volley A2: vittoria molto importante in trasferta
10 gennaio 2026 Volley A2: vittoria molto importante in trasferta
Soccer Altamura, voglia di riscatto nel derby contro Molfetta
10 gennaio 2026 Soccer Altamura, voglia di riscatto nel derby contro Molfetta
Volley A2: Altamura al bivio, vincere per continuare la corsa
10 gennaio 2026 Volley A2: Altamura al bivio, vincere per continuare la corsa
Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone
9 gennaio 2026 Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone
Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure
9 gennaio 2026 Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure
Secondo Circolo Didattico “Garibaldi” : Un invito a partecipare agli Open Day e a visitare la scuola per conoscere l'offerta formativa
9 gennaio 2026 Secondo Circolo Didattico “Garibaldi” : Un invito a partecipare agli Open Day e a visitare la scuola per conoscere l'offerta formativa
Auto in fiamme in pieno centro
9 gennaio 2026 Auto in fiamme in pieno centro
Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata
8 gennaio 2026 Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata
Comune di Altamura, spaccatura nella maggioranza
8 gennaio 2026 Comune di Altamura, spaccatura nella maggioranza
Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno
8 gennaio 2026 Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno
Agricoltura: aumentano incidenti nelle campagne
8 gennaio 2026 Agricoltura: aumentano incidenti nelle campagne
Congresso cittadino del Partito democratico
7 gennaio 2026 Congresso cittadino del Partito democratico
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.