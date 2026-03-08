Foto Team Altamura
Foto Team Altamura
Calcio

Team Altamura ko, il Cosenza non concede nulla

I calabresi si impongono di misura: l’1-0 di Beretta decide la gara

Altamura - domenica 8 marzo 2026 19.39
31ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Cosenza - Team Altamura 1-0
25' Beretta (C).

Non c'è tempo per festeggiare la vittoria col Foggia e i 40 punti raccolti in campionato perché il campionato prosegue spedito per il Team Altamura. I biancorossi sono ospiti al "Marulla" e affrontano il Cosenza nel match valevole per la 31ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 1-0: la decide Beretta.

Mister Devis Mangia deve fare nuovamente a meno di Peschetola e Crimi e propone il seguente undici: Alastra; Zazza, Silletti (C), Nicolao; Mbaye, Dipinto, Doumbia, Falasca; Rosafio, Florio, Millico.
A disposizione: Viola, Suazo, Curcio, Agostinelli, Poli, Simone, Grande, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Dimola, Fantoni.

Nella prima frazione di gioco, pochissimo gioco poiché si segnalano due revision al FVS - uno per parte - ma entrambe respinte dal direttore di gara. L'unica occasione arriva al 25' con Beretta che approfitta del cross del compagno Ciotti e delle disattenzioni difensive dei biancorossi per battere Alastra e siglare l'1-0.

La seconda frazione di gioco riparte con i cambi di Mister Mangia (fuori Doumbia e Millico per Agostinelli e Curcio) ed è più movimentata rispetto alla prima, con i biancorossi che si affacciano di più in area avversaria, ma il Cosenza tiene e risponde a sua volta sfiorando il gol in qualche circostanza. Al termine dei 4 di recupero concessi il Cosenza si prende i 3 punti, importanti per la cavalcata alla Serie B.

Team Altamura momentaneamente al 10º posto in classifica con 40 punti. Appuntamento adesso per il 15 Marzo 2026, alle ore 14:30 per Team Altamura-Catania, valevole per la 32ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 6; Zazza 5, Silletti 5.5, Nicolao 5.5; Mbaye 6.5 (78' Mogentale SV), Dipinto 6 (71' Nazzaro 6), Doumbia 5.5 (46' Agostinelli 6), Falasca 6.5; Rosafio 6 (57' Simone 6), Florio 5.5, Millico 6 (46' Curcio 6). Arbitro: Liotta 6.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura: difficile trasferta a Cosenza Team Altamura: difficile trasferta a Cosenza Nella conferenza stampa pre-gara ha parlato il capitano Silletti
Team Altamura batte di misura il Foggia Team Altamura batte di misura il Foggia Decide Curcio (come all’andata). Domenica si va a Cosenza
Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere Mister Mangia: “Gara importantissima per entrambe le squadre”
Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio Le due squadre non si fanno male. Al “Curcio” termina 0-0
Team Altamura, parte un "tour de force" decisivo Team Altamura, parte un "tour de force" decisivo Tre partite in 9 giorni per i biancorossi di mister Mangia
Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta La prima della classe vince con un calcio di rigore
Team Altamura sfida il Benevento capolista Team Altamura sfida il Benevento capolista Mister Mangia: “Voglio consapevolezza e equilibrio che sono sempre fondamentali”
Team Altamura: a Potenza arriva lo stop Team Altamura: a Potenza arriva lo stop Si ferma la marcia di sei risultati utili di fila
Soccer Altamura: gara casalinga contro il Verona
8 marzo 2026 Soccer Altamura: gara casalinga contro il Verona
Team Altamura: difficile trasferta a Cosenza
7 marzo 2026 Team Altamura: difficile trasferta a Cosenza
Liste di attesa: proseguono attività anche di domenica
7 marzo 2026 Liste di attesa: proseguono attività anche di domenica
Consiglio comunale: presentata un'altra mozione di sfiducia
7 marzo 2026 Consiglio comunale: presentata un'altra mozione di sfiducia
Volley: un sabato a tifare per la permanenza in A2
6 marzo 2026 Volley: un sabato a tifare per la permanenza in A2
Nuovo piano urbanistico, presentati i primi progetti
6 marzo 2026 Nuovo piano urbanistico, presentati i primi progetti
Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria
6 marzo 2026 Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
5 marzo 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Team Altamura batte di misura il Foggia
5 marzo 2026 Team Altamura batte di misura il Foggia
Soccer Altamura si rilancia con bella vittoria
5 marzo 2026 Soccer Altamura si rilancia con bella vittoria
La robotica per conoscere la preistoria: innovativo progetto scolastico
5 marzo 2026 La robotica per conoscere la preistoria: innovativo progetto scolastico
Guerra in Medio Oriente: anche cittadini altamurani bloccati negli Emirati Arabi Uniti
4 marzo 2026 Guerra in Medio Oriente: anche cittadini altamurani bloccati negli Emirati Arabi Uniti
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.