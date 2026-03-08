Team Altamura ko, il Cosenza non concede nulla

31ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CCosenza - Team Altamura 1-025' Beretta (C).Non c'è tempo per festeggiare la vittoria col Foggia e i 40 punti raccolti in campionato perché il campionato prosegue spedito per il Team Altamura. I biancorossi sono ospiti al "Marulla" e affrontano il Cosenza nel match valevole per la 31ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 1-0: la decide Beretta.Mister Devis Mangia deve fare nuovamente a meno di Peschetola e Crimi e propone il seguente undici: Alastra; Zazza, Silletti (C), Nicolao; Mbaye, Dipinto, Doumbia, Falasca; Rosafio, Florio, Millico.A disposizione: Viola, Suazo, Curcio, Agostinelli, Poli, Simone, Grande, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Dimola, Fantoni.Nella prima frazione di gioco, pochissimo gioco poiché si segnalano due revision al FVS - uno per parte - ma entrambe respinte dal direttore di gara. L'unica occasione arriva al 25' con Beretta che approfitta del cross del compagno Ciotti e delle disattenzioni difensive dei biancorossi per battere Alastra e siglare l'1-0.La seconda frazione di gioco riparte con i cambi di Mister Mangia (fuori Doumbia e Millico per Agostinelli e Curcio) ed è più movimentata rispetto alla prima, con i biancorossi che si affacciano di più in area avversaria, ma il Cosenza tiene e risponde a sua volta sfiorando il gol in qualche circostanza. Al termine dei 4 di recupero concessi il Cosenza si prende i 3 punti, importanti per la cavalcata alla Serie B.Team Altamura momentaneamente al 10º posto in classifica con 40 punti. Appuntamento adesso per il 15 Marzo 2026, alle ore 14:30 per Team Altamura-Catania, valevole per la 32ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.Le pagelle: Alastra 6; Zazza 5, Silletti 5.5, Nicolao 5.5; Mbaye 6.5 (78' Mogentale SV), Dipinto 6 (71' Nazzaro 6), Doumbia 5.5 (46' Agostinelli 6), Falasca 6.5; Rosafio 6 (57' Simone 6), Florio 5.5, Millico 6 (46' Curcio 6). Arbitro: Liotta 6.