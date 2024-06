Team Altamura inizierà la stagione nello stadio di Bari

Conferenza al Comune per presentare progetto del D’Angelo

Team Altamura inizierà la stagione nello stadio San Nicola di Bari e non più a Brindisi. Lo ha annunciato in una conferenza al Comune il presidente Filippo Direnzo.Questo in attesa dell'adeguamento dello stadio D'Angelo. I lavori sono stati ridotti da 100 a 80 giorni.seguono altri dettagli