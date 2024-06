Serie C: comunicate le date del campionato, si parte il 25 agosto

La Lega Pro ha comunicato le date della stagione sportiva di serie C 2024-2025 a cui partecipa anche il Team Altamura.Il campionato inizierà domenica 25 agosto e terminerà il 27 aprile 2025. Prevista la sosta domenica 29 dicembre. Inoltre sono previsti tre turni infrasettimanali (ancora da determinare). La Coppa Italia inizierà l'11 agosto con il primo turno eliminatorio e proseguirà il 18 agosto con il secondo turno eliminatorio.Per queste date certamente Team Altamura non avrà a disposizione lo stadio D'Angelo che sarà oggetto di lavori di adeguamento. Sui tempi previsti e sulla situazione stadio, Team Altamura ha organizzato un incontro domani, alle ore 19, al Comune. Si parlerà anche dei piani della società per la prossima stagione.