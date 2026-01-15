Foto Team Altamura
Foto Team Altamura
Calcio

Team Altamura, in trasferta lo scontro diretto con la Cavese

Mister Mangia: “Voglio massima attenzione e determinazione fin da subito"

Altamura - giovedì 15 gennaio 2026 18.32
Cavese - Team Altamura
22ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 20:30
Cava de' Tirreni, Stadio "Simonetta Lamberti"

Seconda trasferta consecutiva per il Team Altamura di Devis Mangia, dopo la vittoria per 0-1 in trasferta all'Ezio Scida di Crotone, che attualmente occupa il 13º posto a 23 punti. Ad attenderli la Cavese, reduce dalla sconfitta per 2-0 a Catania e, attualmente, al 16° posto con 21 punti. All'andata la gara è terminata 2-1 per i biancorossi, decisiva la rete a pochi secondi dalla fine di Curcio che ha dato inizio al filotto di 6 risultati utili consecutivi per i murgiani.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "La Cavese è una squadra che ha ritmo, che ha intensità, ma l'avevano dimostrato già all'andata qui, soprattutto nel secondo tempo. E' una squadra che ha delle qualità, delle idee e dell'individualità ma non solo in casa, perché anche l'ultima partita a Catania ha avuto dei momenti in cui ha condotto la partita. Quindi noi dobbiamo sapere che ci vorrà la massima attenzione e la massima determinazione fin da subito, perché dobbiamo capire e sapere bene quello che ci aspetta domani ed essere pronti a rispondere allo stesso modo, con la consapevolezza e la lucidità di saper leggere anche i momenti della partita."

"Noi dobbiamo crescere sempre e comunque - ha proseguito il tecnico - dobbiamo avere questa cultura proprio di pensare di poter e di dover sempre crescere, quello non deve mancare. Su altre cose l'ho detto prima, poi seguite anche voi il calcio come lo faccio io e le risposte a certe domande ce le avete già. Mogentale? È un ragazzo intelligente e di conseguenza è un calciatore che sa che sta avendo una grande opportunità, se la sta sfruttando, che è importante, e sa che ha ancora ampi margini di crescita. Però su questo non ho grossi dubbi, perché sa che deve continuare a lavorare per confermarsi e per migliorarsi".

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Devo valutare un po' come stiamo con alcuni giocatori, perché avremo sicuramente dei giocatori ancora fuori. Vediamo un attimo domani come fare un po' il punto della situazione. Abbiamo ancora qualche giocatore che non sta bene, qualcuno sta iniziando a recuperare, qualcun altro non ha recuperato. In più abbiamo i problemi che c'erano anche la settimana scorsa, quindi diciamo che numericamente a livello di soluzioni non siamo abbondantissimi."  Appuntamento, dunque, per domani alle ore 20:30 per Cavese-Team Altamura, allo stadio Stadio "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni e visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: Alastra; Falasca, Zazza, Silletti, Lepore; Mogentale, Crimi, Doumbia; Grande; Rosafio, Curcio.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura, l’impresa a Crotone vale 3 punti preziosi Team Altamura, l’impresa a Crotone vale 3 punti preziosi Curcio sigla lo 0-1 negli ultimi 15 minuti e i biancorossi tornano alla vittoria
Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone Mister Mangia: “Credo fortemente in questa squadra e in questo progetto”
Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata Dopo la cessione di Franco, arrivano il portiere Alastra e il terzino Falasca
Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti Un blackout che costa lo 0-2 a favore della Casertana
Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana Mister Mangia: “Non accetto il minimo calo di tensione da parte di nessuno”
Team Altamura al giro di boa in campionato Team Altamura al giro di boa in campionato L’analisi sulla squadra biancorossa dopo il girone d’andata
Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca Biancorossi creano ma non concretizzano. Casarano vince 1-0
Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata Mister Mangia: “Avversario può lottare per i primi posti”
Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no
15 gennaio 2026 Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no
Lavoro: bando Ismea per giovani e donne in agricoltura
14 gennaio 2026 Lavoro: bando Ismea per giovani e donne in agricoltura
Soccer Altamura: la under19 recupera due gol in 15 secondi
14 gennaio 2026 Soccer Altamura: la under19 recupera due gol in 15 secondi
Strade dissestate, aggiudicati i lavori per la sistemazione
14 gennaio 2026 Strade dissestate, aggiudicati i lavori per la sistemazione
Abusivismo edilizio: fondi ai Comuni per le demolizioni
13 gennaio 2026 Abusivismo edilizio: fondi ai Comuni per le demolizioni
Un servizio di taxi sociale per persone in condizioni di difficoltà
13 gennaio 2026 Un servizio di taxi sociale per persone in condizioni di difficoltà
Sanità: per abbattere le liste di attesa aumentate le fasce orarie
13 gennaio 2026 Sanità: per abbattere le liste di attesa aumentate le fasce orarie
A marzo il referendum sulla giustizia
12 gennaio 2026 A marzo il referendum sulla giustizia
Show della Soccer Altamura: 6-1 al Molfetta
12 gennaio 2026 Show della Soccer Altamura: 6-1 al Molfetta
Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce
12 gennaio 2026 Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce
Pd: Anna Salvaggiulo nuova segretaria
11 gennaio 2026 Pd: Anna Salvaggiulo nuova segretaria
Soccer Altamura cade a Palo del Colle
11 gennaio 2026 Soccer Altamura cade a Palo del Colle
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.