Team Altamura, in trasferta lo scontro diretto con la Cavese

Seconda trasferta consecutiva per il Team Altamura di Devis Mangia, dopo la vittoria per 0-1 in trasferta all'Ezio Scida di Crotone, che attualmente occupa il 13º posto a 23 punti. Ad attenderli la Cavese, reduce dalla sconfitta per 2-0 a Catania e, attualmente, al 16° posto con 21 punti. All'andata la gara è terminata 2-1 per i biancorossi, decisiva la rete a pochi secondi dalla fine di Curcio che ha dato inizio al filotto di 6 risultati utili consecutivi per i murgiani.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "La Cavese è una squadra che ha ritmo, che ha intensità, ma l'avevano dimostrato già all'andata qui, soprattutto nel secondo tempo. E' una squadra che ha delle qualità, delle idee e dell'individualità ma non solo in casa, perché anche l'ultima partita a Catania ha avuto dei momenti in cui ha condotto la partita. Quindi noi dobbiamo sapere che ci vorrà la massima attenzione e la massima determinazione fin da subito, perché dobbiamo capire e sapere bene quello che ci aspetta domani ed essere pronti a rispondere allo stesso modo, con la consapevolezza e la lucidità di saper leggere anche i momenti della partita.""Noi dobbiamo crescere sempre e comunque - ha proseguito il tecnico - dobbiamo avere questa cultura proprio di pensare di poter e di dover sempre crescere, quello non deve mancare. Su altre cose l'ho detto prima, poi seguite anche voi il calcio come lo faccio io e le risposte a certe domande ce le avete già. Mogentale? È un ragazzo intelligente e di conseguenza è un calciatore che sa che sta avendo una grande opportunità, se la sta sfruttando, che è importante, e sa che ha ancora ampi margini di crescita. Però su questo non ho grossi dubbi, perché sa che deve continuare a lavorare per confermarsi e per migliorarsi".In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Devo valutare un po' come stiamo con alcuni giocatori, perché avremo sicuramente dei giocatori ancora fuori. Vediamo un attimo domani come fare un po' il punto della situazione. Abbiamo ancora qualche giocatore che non sta bene, qualcuno sta iniziando a recuperare, qualcun altro non ha recuperato. In più abbiamo i problemi che c'erano anche la settimana scorsa, quindi diciamo che numericamente a livello di soluzioni non siamo abbondantissimi." Appuntamento, dunque, per domani alle ore 20:30 per Cavese-Team Altamura, allo stadio Stadio "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni e visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: Alastra; Falasca, Zazza, Silletti, Lepore; Mogentale, Crimi, Doumbia; Grande; Rosafio, Curcio.