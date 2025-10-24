Foto Team Altamura
Team Altamura, impresa a Foggia

Seconda vittoria consecutiva, decisa da Curcio su rigore

Altamura - sabato 25 ottobre 2025
11ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Foggia - Team Altamura 0-1
57' Curcio (r)

Allo "Zaccheria" di Foggia, nel friday match dell'11ª giornata del campionato di Serie C Sky Wi-fi Girone C è andata in scena Foggia-Team Altamura. Il match si è concluso con il risultato di 0-1 per i biancorossi, decisivo Curcio dagli undici metri.

I ragazzi di Mister Devis Mangia sono scesi in campo così: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 32. Lepore; 30. Nazzaro, 21. Mogentale, 4. Dipinto, 16. Grande; 7. Rosafio, 10, Curcio, 14. Simone.
A disposizione: Turi, Crimi, Poli, Franco, Esposito, Florio, Mbaye, Peschetola, Nicolao, Ortisi, Dimola.

L'arbitro dà il via al match, con un ritardo di 5 minuti a causa di problemi al monitor FVS.
Al netto di un primo tempo con poche emozioni e solo 3 tiri totali, si va all'intervallo sul risultato di 0-0.

Riparte il secondo tempo.
Stappa il match al minuto 57 il Team Altamura: Curcio realizza il calcio di rigore ottenuto e porta i biancorossi sull'1-0. Al 66º ci prova Rosafio con un sinistro a giro al limite dell'area ma la palla si spegne alta sulla traversa.
Primi due cambi Team Altamura al minuto 69: Nicolao per Grande, Crimi per Nazzaro. Altri due cambi per Mister Mangia al 77º: escono Simone e Rosafio per far spazio a Florio e Ortisi. Un minuto dopo, cartellino giallo per il neo entrato Crimi. Al minuto 85 Florio lanciato a rete si divora lo 0-2, il suo tiro termina alto sopra la traversa. Ultimo cambio Team Altamura al minuto 86, esce Mogentale ed entra Mbaye. Un minuto dopo Viola risponde con una grande parata ad un colpo di testa mettendo la palla in angolo. E, dopo 6 minuti di recupero, l'arbitro pone fine al match: vince il Team Altamura 0-1.

Team Altamura che si posiziona momentaneamente al 9º posto in classifica con 14 punti. Appuntamento adesso per sabato 1 novembre 2025, alle ore 14:30 per Team Altamura-Cosenza, valevole per la 12ª giornata di Serie C Sky wi-fi.
