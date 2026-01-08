Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata

Il Team Altamura accelera sul mercato e mette a segno un doppio colpo che rafforza in modo significativo la rosa in vista del prosieguo della stagione. La società biancorossa prosegue il proprio lavoro con scelte mirate, puntando a rinforzare la rosa e ad alzare il livello complessivo in vista degli impegni di campionato.Il primo innesto in ordine cronologico è quello di Fabrizio Alastra, portiere classe 1997, reduce dall'esperienza con il Potenza. Estremo difensore affidabile e già collaudato nei campionati professionistici, Alastra porta in dote oltre 100 presenze tra Serie C e Serie B, confermandosi come un profilo di esperienza nonostante la giovane età. Il nuovo portiere biancorosso ha scelto la maglia numero 97 e ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo, un acquisto mirato pensato per dare solidità e sicurezza al reparto arretrato del Team Altamura.Il secondo colpo di mercato porta il nome di Matteo Falasca, terzino classe 2004, proveniente dalla Casertana. Giovane ma già con un buon bagaglio di esperienza alle spalle, Falasca ha collezionato 33 presenze in Serie C, dimostrando affidabilità e continuità nel corso dell'ultima stagione. Il difensore arriva ad Altamura in prestito secco e ha scelto di indossare la maglia numero 37, rappresentando un innesto in prospettiva capace di garantire freschezza, corsa e nuove soluzioni sulla corsia difensiva.A completare il quadro del mercato biancorosso c'è, al momento, un'unica uscita: Franco, che ha lasciato la Team Altamura dopo una rescissione consensuale, trovando successivamente sistemazione al Picerno.Con gli arrivi di Alastra e Falasca, la società consegna dunque a Mister Mangia due nuove pedine già immediatamente a disposizione, pronte a inserirsi nel gruppo e a dare il proprio contributo alla causa biancorossa.