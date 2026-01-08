Alastra - foto Team Altamura
Alastra - foto Team Altamura
Calcio

Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata

Dopo la cessione di Franco, arrivano il portiere Alastra e il terzino Falasca

Altamura - giovedì 8 gennaio 2026 21.19
Il Team Altamura accelera sul mercato e mette a segno un doppio colpo che rafforza in modo significativo la rosa in vista del prosieguo della stagione. La società biancorossa prosegue il proprio lavoro con scelte mirate, puntando a rinforzare la rosa e ad alzare il livello complessivo in vista degli impegni di campionato.

Il primo innesto in ordine cronologico è quello di Fabrizio Alastra, portiere classe 1997, reduce dall'esperienza con il Potenza. Estremo difensore affidabile e già collaudato nei campionati professionistici, Alastra porta in dote oltre 100 presenze tra Serie C e Serie B, confermandosi come un profilo di esperienza nonostante la giovane età. Il nuovo portiere biancorosso ha scelto la maglia numero 97 e ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo, un acquisto mirato pensato per dare solidità e sicurezza al reparto arretrato del Team Altamura.

Il secondo colpo di mercato porta il nome di Matteo Falasca, terzino classe 2004, proveniente dalla Casertana. Giovane ma già con un buon bagaglio di esperienza alle spalle, Falasca ha collezionato 33 presenze in Serie C, dimostrando affidabilità e continuità nel corso dell'ultima stagione. Il difensore arriva ad Altamura in prestito secco e ha scelto di indossare la maglia numero 37, rappresentando un innesto in prospettiva capace di garantire freschezza, corsa e nuove soluzioni sulla corsia difensiva.

A completare il quadro del mercato biancorosso c'è, al momento, un'unica uscita: Franco, che ha lasciato la Team Altamura dopo una rescissione consensuale, trovando successivamente sistemazione al Picerno.

Con gli arrivi di Alastra e Falasca, la società consegna dunque a Mister Mangia due nuove pedine già immediatamente a disposizione, pronte a inserirsi nel gruppo e a dare il proprio contributo alla causa biancorossa.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti Un blackout che costa lo 0-2 a favore della Casertana
Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana Mister Mangia: “Non accetto il minimo calo di tensione da parte di nessuno”
Team Altamura al giro di boa in campionato Team Altamura al giro di boa in campionato L’analisi sulla squadra biancorossa dopo il girone d’andata
Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca Biancorossi creano ma non concretizzano. Casarano vince 1-0
Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata Mister Mangia: “Avversario può lottare per i primi posti”
Team Altamura, punto prezioso nel “derby” pugliese Team Altamura, punto prezioso nel “derby” pugliese Al “D’Angelo” termina 1-1, a D’Orazio risponde Doumbia con il 1º centro stagionale
Team Altamura, ostacolo Cerignola nel fortino biancorosso Team Altamura, ostacolo Cerignola nel fortino biancorosso Mister Mangia: “Sicuramente squadra di alto livello”
Team Altamura ritrova il sorriso a Giugliano Team Altamura ritrova il sorriso a Giugliano Vittoria grazie a un gol di Mogentale
Comune di Altamura, spaccatura nella maggioranza
8 gennaio 2026 Comune di Altamura, spaccatura nella maggioranza
Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno
8 gennaio 2026 Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno
Agricoltura: aumentano incidenti nelle campagne
8 gennaio 2026 Agricoltura: aumentano incidenti nelle campagne
Congresso cittadino del Partito democratico
7 gennaio 2026 Congresso cittadino del Partito democratico
Antonio Decaro da oggi presidente della Regione
7 gennaio 2026 Antonio Decaro da oggi presidente della Regione
Allerta meteo per pioggia, temperature in calo
7 gennaio 2026 Allerta meteo per pioggia, temperature in calo
Riaperta la strada statale 96 dopo i lavori a Palo del Colle
6 gennaio 2026 Riaperta la strada statale 96 dopo i lavori a Palo del Colle
Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga
6 gennaio 2026 Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga
Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti
5 gennaio 2026 Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti
Bilancio demografico: popolazione in crescita ad Altamura
5 gennaio 2026 Bilancio demografico: popolazione in crescita ad Altamura
Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
5 gennaio 2026 Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
Volley: l'Altamura si riscatta in casa
4 gennaio 2026 Volley: l'Altamura si riscatta in casa
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.