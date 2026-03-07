Team Altamura: difficile trasferta a Cosenza

Cosenza - Team Altamura31ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CDomenica 8 Marzo 2026, ore 14:30Cosenza, Stadio ''Marulla''Come all'andata, di consueto anche al ritorno ricomincia il trittico consecutivo di partite impegnative che vedrà il Team Altamura affrontare le squadre dei piani alti della classifica. Si parte questa domenica nella trasferta a Cosenza, in quella che è la 30ª giornata del campionato di Serie C Sky Wi-fi – Girone C. Al "D'Angelo" il Team Altamura di MIster Devis Mangia, decimo in classifica a 40 punti ha battuto 1-0 il Foggia nel turno infrasettimanale, mentre il Cosenza - 3° - si è imposto 1-4 a Potenza. All'andata i biancorossi hanno riacciuffato lo svantaggio iniziale con il gol di Florio a 7 dalla fine (1-1).Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Capitano biancorosso Enrico Silletti: "Quest'anno abbiamo veramente un gruppo di ragazzi fantastico, perché abbiamo la fortuna di avere in squadra dei ragazzi che hanno quotidianamente voglia di migliorarsi, hanno un approccio al lavoro veramente unico che, secondo me per una società, trovare dei ragazzi che ogni giorno vengono al campo con una determinazione nel migliorarsi sul quotidiano è veramente un qualcosa di raro. Sicuramente anche la parte un po' più adulta del gruppo ha fatto la sua parte, ma ci sono ragazzi anche più grandi di me che hanno fatto veramente dal ritiro un lavoro importante su tutti noi, anche me compreso. Domani è una partita difficilissima anche perché il Cosenza è una delle retrocesse dell'anno scorso della B e che ha confermato tanti giocatori che l'anno scorso ci giocavano, quindi sapevamo che sarebbe stata una delle protagoniste del campionato e domani ci aspetta una delle trasferte più difficili dell'anno.""L'ho già detto in qualche intervista poco tempo fa, ci tengo veramente a questi ultimi mesi perché sono grato a una società che l'anno scorso mi ha dato la possibilità - l'unica - di poter fare un campionato professionistico, perché prima dell'anno scorso nessuno mi aveva dato questa possibilità. Mi ha dato la possibilità di fare un percorso importante, completeremo i due anni che sono stati una tappa fondamentale per la mia carriera quindi ci tengo veramente tanto a chiudere in bellezza e nel migliore dei modi questi mesi proprio per essere grato proprio a questa possibilità che mi hanno dato. Anche nell'ultimo trasferimento che c'è stato, la società comunque è venuta incontro anche a un mio volere: la possibilità di poter affrontare una categoria superiore." ha poi proseguito.Per questa gara non sono disponibili Crimi e Peschetola.Appuntamento, dunque, per domenica 8 marzo 2026, alle ore 14:30 per Cosenza-Team Altamura, al "Marulla" di Cosenza e visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: Alastra; Zazza, Poli/Esposito, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio.