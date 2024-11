Team Altamura: con Rimini la prossima sfida di Coppa

Sarà il Rimini la squadra avversaria del Team Altamura nei quarti di finale della Coppa Italia di serie C. La squadra biancorossa ha ottenuto la qualificazione con un'altra partita da batticuore, superando il Potenza ai calci di rigore (5-6), dopo il pareggio 1-1, conquistato in extremis, nonostante l'inferiorità numerica. Vittoria conquista in trasferta come era già avvenuto nei precedenti turni in cui la squadra di Di Donato aveva superato Turris e Picerno ai supplementari.Con i dovuti scongiuri, la gara si giocherà allo stadio D'Angelo dove i lavori sono in dirittura d'arrivo.Gli abbinamenti dei quarti di finale sono stati comunicati dalla Lega Pro - serie C:Giana Erminio - Avellino;Milan Futuro - Caldiero Terme;Arezzo - Trapani;Team Altamura - Rimini.