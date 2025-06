Team Altamura: come annunciato da tempo, Direnzo lascia

In casa Team Altamura arriva una notizia che, in realtà, era già stata anticipata due mesi fa. Filippo Direnzo ha rassegnato le dimissioni da presidente, lasciando anche il suo ruolo da socio all'interno del club murgiano. Aveva già maturato questa decisione che aveva anticipato nella conferenza stampa finale di ringraziamento agli sponsor nell'ultima giornata di campionato . Notizia che arriva a distanza di qualche giorno dopo la conclusione regolare di tutti i procedimenti necessari per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, come dichiarato prontamente dalla società.Salgono le quotazioni di Francesco Ninivaggi, attuale vice, per prendere le redini della società. Nei prossimi giorni il club definirà una nuova struttura societaria, utile anche a sciogliere il nodo legato alla guida tecnica per la stagione 2025/2026.N.D.Seguiranno aggiornamenti