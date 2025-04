Team Altamura saluta il D'Angelo con una vittoria

Nella penultima di serie C, Team Altamura saluta la propria tifoseria al D'Angelo con una vittoria. E interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive.Decisivo un gol di Palermo alla mezz'ora della ripresa. Un finale positivo, dunque, per una stagione in cui la neopromossa con anticipo ha conquistato l'obiettivo della salvezza. E oggi si è scrollata di dosso anche la delusione dell'ultimo periodo.Da segnalare una novità per la società: il presidente Filippo Direnzo ha comunicato che termina il suo mandato al vertice della dirigenza, al fine di dare spazio ad altri soci e dirigenti.