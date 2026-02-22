Team Altamura
Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta

La prima della classe vince con un calcio di rigore

Altamura - domenica 22 febbraio 2026 17.44
28ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Team Altamura - Benevento 1-2
37' Grande (A); 56' Prisco (B), 78' Tumminello, rig. (B)

Ultima gara casalinga del mese di Febbraio per il Team Altamura, che nel fortino di casa del "Tonino D'Angelo" ospita la prima della classe, il Benevento di Mr. Floro Flores, nel match valevole per la 28ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 1-2: la rimonta del Benevento nel secondo tempo vale la vittoria dei campani

Mister Devis Mangia perde di nuovo Rosafio, assieme ad Agostinelli, Millico, Crimi e lo squalificato Falasca.  I biancorossi scendono in campo così: Alastra; Mbaye, Zazza, Silletti, Mogentale; Doumbia, Dipinto, Nazzaro; Grande; Peschetola, Curcio. A disposizione: Viola, Suazo, Poli, Florio, Esposito, Dimola, Simone, Nicolao, Fantoni.

L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco. Partita vivace ed equilibrata ambo le parti ma la grande occasione del match arriva al 37' minuto lato biancorosso: Peschetola - anche se non in forma, con acciacchi da inizio partita - riceve largo ed entra in area mettendo una palla col contagiri, precisa sulla testa di Michele Grande che insacca da solo alle spalle del portiere siglando il momentaneo 1-0 all'intervallo.

Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Il Benevento riparte più motivato e al 56' con la bellissima rovesciata di Prisco trova il gol del pareggio. La sliding door avviene al 77' quando Silletti respinge un tiro giallorosso con il braccio largo in area di rigore e l'arbitro concede il penalty senza esitazione. Dagli undici metri infallibile Tumminello che porta le streghe sull'1-2 che sarà il risultato finale della gara.

Team Altamura momentaneamente all'11º posto in classifica con 36 punti. Appuntamento adesso per il 28 Febbraio 2026, alle ore 17:30 per Picerno-Team Altamura, valevole per la 29ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 7; Mbaye 6.5, Zazza 5.5, Silletti 5, Mogentale 5.5; Doumbia 6, Dipinto 6.5 (84' Simone SV), Nazzaro 6.5; Grande 7; Peschetola 7 (58' Suazo 5.5), Curcio 5.
