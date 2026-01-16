Team Altamura
Team Altamura: battuta la Cavese, un’altra trasferta da incorniciare

Rosafio e Grande regalano tre punti pesanti (1-2)

Altamura - venerdì 16 gennaio 2026 22.52
22ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Cavese - Team Altamura 1-2
44' Rosafio (A), 54' Grande (A); 77' Orlando (C)

Seconda trasferta dell'anno e anche consecutiva per il Team Altamura di MIster Devis Mangia. Stavolta ad attenderli la Cavese di Mister Prosperi allo stadio "Simonetta Lamberti", nel match valevole per la 22ª giornata di campionato Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Il match termina 1-2 in favore dei biancorossi, Rosafio e Grande regalano altri 3 punti importanti al Team Altamura.

Mister Devis Mangia recupera solo Dipinto e deve rinunciare anche stavolta a Florio, Simone, Agostinelli, Turi, Esposito e Nicolao. Torna al 3-4-3 e scende in campo così: 97. Alastra; 5. Zazza, 18. Silletti (c), 32. Lepore; 21. Mogentale, 6. Doumbia, 30. Nazzaro, 37. Falasca; 7. Rosafio, 10. Curcio, 16. Grande;
A disposizione: Spina, Viola, Suazo, Mbaye, Poli, Dimola, Mbaye, Fraccalvieri, Peschetola, Ortisi, Dipinto.

L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco. Ottimo Team Altamura nel primo tempo che concede una sola occasione alla Cavese, tiro che si scaglia sul palo. Ma reagisce e trova il palo con Grande che, sul seguirsi dell'azione stessa, trova il vantaggio illusorio di Curcio su cross di Zazza però annullato per fallo di quest'ultimo. Biancorossi che non demordono e trovano il vantaggio al 44' con Rosafio che, su lancio di Silletti, insacca alle spalle del portiere, andando all'intervallo in vantaggio.

Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Biancorosso riprendono come avevano terminato, al 54' botta di Grande da fuori e sigla il momentaneo raddoppio. Al 76' Orlando accorcia su errore di Lepore e al termine dei 90 minuti il risultato sorride ai biancorossi di Mister Mangia.

Team Altamura momentaneamente al 11º posto in classifica con 26 punti. Appuntamento adesso per il 25 Gennaio 2026, alle ore 12:30 per Team Altamura-Atalanta U23, valevole per la 23ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 6.5; Zazza 6.5, Silletti 6.5, Lepore 5 (82' Mbaye SV); Mogentale 6, Doumbia 6.5 (82' Dipinto SV), Nazzaro 6.5, Falasca 6 (90' Poli SV); Rosafio 6.5 (70' Peschetola 6), Curcio 6.5, Grande 7.5;
