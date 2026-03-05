Foto Team Altamura
Team Altamura batte di misura il Foggia

Decide Curcio (come all’andata). Domenica si va a Cosenza

Altamura - giovedì 5 marzo 2026 22.33
30ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Team Altamura - Foggia 1-0
71' Curcio (A)

Prima gara del mese di Marzo in casa per la Team Altamura di MIster Devis Mangia, dopo aver concluso il mese di febbraio con un pareggio a Picerno. Ospiti al "D'Angelo" il Foggia di Mister Pazienza nel match valevole per la 30ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 1-0: come all'andata anche al ritorno la decide l'ex Curcio.

Mister Devis Mangia deve fare a meno di Peschetola e Crimi e sceglie il seguente undici: Alastra; Zazza, Poli, Silletti; Mogentale; Dipinto, Nazzaro, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio;
A disposizione: Viola, Suazo, Florio, Esposito, Dimola, Simone, Nicolao, Fantoni, Doumbia, Millico, Agostinelli, Mbaye

Nella prima frazione di gioco, più Team Altamura che Foggia. I biancorossi concedono pochissimo e creano di più degli ospiti sfiorando la rete in più circostanze e trovandola poco prima dell'intervallo, ma che il direttore di gara annulla per fallo in attacco di Curcio. Sì va negli spogliatoi sullo 0-0.

La seconda frazione di gioco . Team Altamura in pieno controllo di gara e al 71' Curcio si trova al posto giusto al momento giusto dopo che il portiere ospite gli carambola addosso la palla e sigla così l'1-0, che sarà dunque il risultato finale.

Team Altamura momentaneamente al 10º posto in classifica con 40 punti. Appuntamento adesso per l'8 Marzo 2026, alle ore 14:30 per Cosenza-Team Altamura, valevole per la 31ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 6.5; Zazza 6.5, Poli 6 (70' Esposito 6), Silletti 6.5; Mogentale 6.5, Dipinto 6, Nazzaro 6.5, Falasca 6 (88' Mbaye SV); Grande 6.5; Rosafio 6.5 (70' Millico 6), Curcio 6.5. Arbitro: Ramondino 5.5.
