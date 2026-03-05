Team Altamura batte di misura il Foggia

Prima gara del mese di Marzo in casa per la Team Altamura di MIster Devis Mangia, dopo aver concluso il mese di febbraio con un pareggio a Picerno. Ospiti al "D'Angelo" il Foggia di Mister Pazienza nel match valevole per la 30ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 1-0: come all'andata anche al ritorno la decide l'ex Curcio.Mister Devis Mangia deve fare a meno di Peschetola e Crimi e sceglie il seguente undici: Alastra; Zazza, Poli, Silletti; Mogentale; Dipinto, Nazzaro, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio;A disposizione: Viola, Suazo, Florio, Esposito, Dimola, Simone, Nicolao, Fantoni, Doumbia, Millico, Agostinelli, MbayeNella prima frazione di gioco, più Team Altamura che Foggia. I biancorossi concedono pochissimo e creano di più degli ospiti sfiorando la rete in più circostanze e trovandola poco prima dell'intervallo, ma che il direttore di gara annulla per fallo in attacco di Curcio. Sì va negli spogliatoi sullo 0-0.La seconda frazione di gioco . Team Altamura in pieno controllo di gara e al 71' Curcio si trova al posto giusto al momento giusto dopo che il portiere ospite gli carambola addosso la palla e sigla così l'1-0, che sarà dunque il risultato finale.Team Altamura momentaneamente al 10º posto in classifica con 40 punti. Appuntamento adesso per l'8 Marzo 2026, alle ore 14:30 per Cosenza-Team Altamura, valevole per la 31ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.Le pagelle: Alastra 6.5; Zazza 6.5, Poli 6 (70' Esposito 6), Silletti 6.5; Mogentale 6.5, Dipinto 6, Nazzaro 6.5, Falasca 6 (88' Mbaye SV); Grande 6.5; Rosafio 6.5 (70' Millico 6), Curcio 6.5. Arbitro: Ramondino 5.5.