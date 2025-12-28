Team Altamura al giro di boa in campionato

Il girone d'andata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi – Girone C va in archivio anche per il Team Altamura, lasciando spazio a un primo bilancio del percorso compiuto. Una prima metà di stagione vissuta tra qualche difficoltà ma soprattutto segnali incoraggianti al di là dei numeri. Ciò che emerge dal girone d'andata è l'identità di una squadra che non ha mai rinunciato a giocare e a proporre il proprio calcio, anche contro avversari più strutturati, un aspetto che rappresenta una base solida su cui costruire la seconda parte di stagione.L'avvio di stagione del Team Altamura nel caldo di agosto e nel pieno del calciomercato non è stato dei più semplici. Il primo impegno ufficiale, in Coppa Italia contro il Casarano, si è chiuso con una sconfitta di misura per 1-0. L'esordio in campionato, alla 1ª giornata, ha visto l'Altamura cadere sul campo della Casertana per 3-1, in una partita che ha messo subito in evidenza l'impatto duro e competitivo della categoria. Ancora più complicato il primo appuntamento casalingo, con la netta sconfitta per 0-4 contro il Crotone nella 2ª giornata. Un risultato pesante, maturato contro una delle squadre più attrezzate del girone, che ha però rappresentato un passaggio inevitabile nel percorso di crescita di una squadra chiamata a misurarsi con un campionato di altissimo livello.Difatti, successivamente, è arrivata la prima vittoria nei minuti finali in casa contro la Cavese (2-1) seguita da 5 pareggi di fila, per un totale di 6 risultati utili consecutivi nel mese di settembre e l'inizio di ottobre. La striscia si interrompe a Benevento (4-0) ma la scossa fa sì che la squadra macini 7 punti nelle successive tre (3-1 vs Picerno, 0-1 vs Foggia e 1-1 vs Cosenza) sino all'inizio di novembre. L'ottima prova di forza durata 70 minuti a Catania (2-0) e l'impresa sfiorata in maniera immeritata in casa contro la Salernitana (1-2) non portano punti al Team Altamura, che ne lascerà altri 2 a Siracusa subendo il gol dell'1-1 a pochi secondi dalla fine e chiudendo così il mese di novembre.Il bottino di dicembre, invece, non è del tutto indifferente. 4 punti in 3 partite raccolti con la vittoria a Giugliano (0-1) e il pareggio interno con l'Audace Cerignola, arrivando alla recente sconfitta (1-0) a Casarano che ha chiuso l'anno così come lo si era cominciato.Al termine del girone d'andata, la squadra di Mister Mangia ha chiuso la prima metà di campionato in una posizione di classifica coerente con l'obiettivo stagionale della salvezza, all'interno di un Girone C estremamente competitivo ed equilibrato. I biancorossi, che hanno vinto 4 partite, pareggiate 8 e perse 7, occupano attualmente con 20 punti la 14ª posizione, avendo segnato 17 reti e avendone subite 27.Il principale marcatore della squadra è l'altamurano Giuseppe Simone, che ha messo a referto 3 reti, seguito dai compagni Rosafio, Curcio e Grande a 2. Gli altri 8 gol sono equamente divisi in maniera singola tra Agostinelli, Doumbia, Silletti, Ortisi, Florio, Poli, Mogentale e D'Amico (1º gol della stagione, trasferitosi poi al Foggia prima della chiusura del mercato).Il girone d'andata lascia in dote al Team Altamura la consapevolezza di potersela giocare in un campionato complesso come la Serie C. Tra difficoltà iniziali, momenti di crescita e sfide di alto livello, i biancorossi hanno posto basi importanti in vista del ritorno, dove continuità, attenzione ai dettagli e compattezza di gruppo saranno determinanti per centrare l'obiettivo stagionale.