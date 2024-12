Team Altamura: al D'Angelo due gare in pochi giorni

Maratona calcistica prima della lunga pausa di Natale e Capodanno. Due partite in tre giorni per Team Altamura, entrambe al D'Angelo: oggi contro il Rimini (Coppa Italia) e sabato contro il Crotone.Si è chiuso il girone di andata. La squadra di Di Donato ha sei punti di distacco dal Latina e dalla Juventus Next Gen che al quintultimo posto occupano la zona play-off. La serie C è iniziata male con quattro sconfitte ma via via la squadra ha trovato una sua dimensione, ottenendo anche buoni risultati (soprattutto in trasferta) e mettendo in difficoltà qualcuna delle grandi.Oggi si giocano i quarti di finale della Coppa Italia di serie C a cui Team ha avuto accesso dopo aver superato Turris, Picerno e Potenza. Al D'Angelo arriva il Rimini. L'appetito vien mangiando, come si suol dire. Quindi si disputa la gara per ottenere il passaggio alla semifinale. Fischio d'inizio alle ore 20.30. Rientrano gli indisponibili anche se, per il turnover e per far rifiatare, sarà dato spazio a chi ha giocato meno.Sabato, invece, inizia il girone di ritorno del campionato. Ad Altamura è di scena il Crotone (fischio d'inizio ore 17.30).