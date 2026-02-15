Team Altamura: a Potenza arriva lo stop

Si ferma nella "gemellata" Potenza il cammino del Team Altamura che aveva collezionato sei risultati utili positivi. Padroni di casa molto determinati, soprattutto per riscattarsi dopo un periodo "no". A firmare la vittoria sono stati Felippe con una doppietta (al 23' del primo tempo e al 13' della ripresa); nel mezzo il raddoppio è stato siglato da D'Auria alla mezz'ora del primo tempo.Partita segnata già nei primi venti minuti per l'espulsione di Falasca. Altamura in 10. E rigore realizzato da Felippe. Questo episodio genera recriminazioni nell'Altamura che di fatto non ha mai potuto far vedere la sua reale forza, dovendo giocare con l'uomo in meno e in svantaggio di una rete.Una volta esaminata questa gara, condizionata anche dalle assenze per infortunio, bisogna guardare avanti. La prossima gara, venerdì, vedrà al D'Angelo la capolista Benevento che all'andata ha vinto con un poker di reti.