A Potenza - foto Team Altamura
A Potenza - foto Team Altamura
Calcio

Team Altamura: a Potenza arriva lo stop

Si ferma la marcia di sei risultati utili di fila

Altamura - domenica 15 febbraio 2026 22.31
Serie C - girone C
Potenza - Team Altamura 3-0 (2-0 risultato primo tempo)

Si ferma nella "gemellata" Potenza il cammino del Team Altamura che aveva collezionato sei risultati utili positivi. Padroni di casa molto determinati, soprattutto per riscattarsi dopo un periodo "no". A firmare la vittoria sono stati Felippe con una doppietta (al 23' del primo tempo e al 13' della ripresa); nel mezzo il raddoppio è stato siglato da D'Auria alla mezz'ora del primo tempo.

Partita segnata già nei primi venti minuti per l'espulsione di Falasca. Altamura in 10. E rigore realizzato da Felippe. Questo episodio genera recriminazioni nell'Altamura che di fatto non ha mai potuto far vedere la sua reale forza, dovendo giocare con l'uomo in meno e in svantaggio di una rete.

Una volta esaminata questa gara, condizionata anche dalle assenze per infortunio, bisogna guardare avanti. La prossima gara, venerdì, vedrà al D'Angelo la capolista Benevento che all'andata ha vinto con un poker di reti.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura non si ferma: superato il Latina Volley Team Altamura non si ferma: superato il Latina Decisiva un'incursione di Peschetola. Sesto risultato utile consecutivo
Team Altamura a caccia del sesto risultato utile di fila Team Altamura a caccia del sesto risultato utile di fila Mister Mangia: "Dobbiamo ragionare partita dopo partita"
Team Altamura, il derby pugliese è biancorosso Team Altamura, il derby pugliese è biancorosso Dominio totale dei murgiani, Rosafio e Curcio blindano un’altra vittoria importante
Team Altamura cerca continuità nel derby contro il Monopoli Team Altamura cerca continuità nel derby contro il Monopoli Mister Mangia: “Sono contento del modo in cui stanno lavorando questi ragazzi"
Mercato in uscita, due addii pesanti in casa Team Altamura Mercato in uscita, due addii pesanti in casa Team Altamura Silletti e Doumbia resteranno sino a fine stagione
Team Altamura, impresa anche a Trapani con vittoria di misura Team Altamura, impresa anche a Trapani con vittoria di misura 4º risultato utile consecutivo e 3ª vittoria nelle ultime 3 trasferte. Raggiunta quota 30 punti
Team Altamura, terzo risultato utile consecutivo Team Altamura, terzo risultato utile consecutivo Con l'Atalante u23 un 1-1 equilibratissimo. Grande al 4° gol stagionale
Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta Mister Mangia: “Squadra di altissimo livello, con giocatori di grande prospettiva.”
Carnevale: oggi la prima sfilata di carri e gruppi
15 febbraio 2026 Carnevale: oggi la prima sfilata di carri e gruppi
Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano
15 febbraio 2026 Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano
Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio
14 febbraio 2026 Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio
Carnevale: controlli della Guardia di finanza su sicurezza prodotti in vendita
14 febbraio 2026 Carnevale: controlli della Guardia di finanza su sicurezza prodotti in vendita
Liste di attesa: anticipare la visita? c'è chi dice no
13 febbraio 2026 Liste di attesa: anticipare la visita? c'è chi dice no
Consorzio di bonifica: sospese le cartelle con i conguagli del 2022
13 febbraio 2026 Consorzio di bonifica: sospese le cartelle con i conguagli del 2022
Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza
13 febbraio 2026 Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza
Carta europea del turismo sostenibile, inizia una nuova fase
12 febbraio 2026 Carta europea del turismo sostenibile, inizia una nuova fase
Più sport e maggiore sicurezza nel Giardino di Lorenzo
12 febbraio 2026 Più sport e maggiore sicurezza nel Giardino di Lorenzo
Puglia: alla Bit presentato un bilancio positivo
12 febbraio 2026 Puglia: alla Bit presentato un bilancio positivo
Orme Bike: presentato il programma di attività
11 febbraio 2026 Orme Bike: presentato il programma di attività
Una rievocazione medioevale tra storia e cucina
11 febbraio 2026 Una rievocazione medioevale tra storia e cucina
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.