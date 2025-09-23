Devis Mangia - foto Team
Devis Mangia - foto Team
Calcio

Team Altamura, a Monopoli senza pubblico

Turno infrasettimanale in serie C. Il pre-partita del tecnico Mangia

Altamura - martedì 23 settembre 2025 18.37
Monopoli - Team Altamura
6ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 20:45
Monopoli, Stadio Comunale "Veneziani"

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie C. Team Altamura reduce dall'ottimo pareggio (1-1) in casa contro il Trapani e attualmente al 13esimo posto in classifica dopo 5 giornate (1V, 2N, 2P) con 5 punti. Trasferta (vietata ai residenti altamurani) al "Veneziani" di Monopoli, attualmente al 5° posto in classifica con 10 punti (3V, 1N, 1P) e reduce dalla vittoria a Latina (0-1) in inferiorità numerica (espulso l'attaccante Longo che non sarà della partita).

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Il Monopoli è una squadra che ha fatto così bene l'anno scorso, quindi è sicuramente una squadra di alto livello di questo girone. Bisogna fare complimenti all'allenatore e alla società per il lavoro che hanno fatto e continuano a fare, quindi è sicuramente una squadra di livello importante. Noi dobbiamo avere la mentalità di alzare, di fare ancora qualcosa di meglio. Ma questo dovrà essere una costante sempre per noi. Dovremo puntare sempre a fare qualcosa di meglio rispetto all'ultimo giorno in cui ci siamo visti.

"Sono quattro giocatori - Mogentale, Nazzaro, Dipinto e Grande; tutti under, ndr - che nella gara di domenica, secondo me, erano la scelta migliore per affrontare quel tipo di gara. E non ho avuto nessun problema, perché se i giocatori meritano di giocare o mi dimostrano di poter giocare, io li faccio giocare. Non sto a guardare la carta d'identità. Come succederà anche nella prossima gara, chi riterrò opportuno possa essere, meno sulla carta, le scelte più adatte per la gara di domani, giocherà nella partita." ha poi analizzato il mister riguardo la linea di centrocampo di domenica scorsa.

Sul turnover, invece, si è espresso così: "Vedremo un po'. È chiaro che quando si gioca così vicini bisogna considerare tanti aspetti. Non dico che la formazione la si fa con lo staff medico e i fisioterapisti, però bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti, sicuramente. Magari in più rispetto a una gara a settimana. Il recupero lo vedremo oggi, ma parlerò con i ragazzi, che sono intelligenti, quindi chi magari non si sente a posto me lo dirà, ma noi abbiamo le soluzioni per mettere in campo una squadra valida, a prescindere."

In conclusione, il mister ha fatto il punto sugli infortunati e indisponibili: "Penso che saremo un po' nella situazione di domenica, dobbiamo valutare un po' anche Ortisi perché ha avuto un problema a una caviglia, vediamo come sta, però penso che saremmo bene o male nella stessa situazione di domenica."  Appuntamento, dunque, mercoledì 24 settembre 2025 ore 20:45 per Monopoli - Team Altamura, visibile su Sky al canale 258 e NOW.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani Al “D’Angelo” termina in parità tra granata e biancorossi
Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo” Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo” Siciliani penalizzati di 8 punti ma virtualmente secondi in classifica
Team Altamura, un pari contro i giovani dell'Atalanta Team Altamura, un pari contro i giovani dell'Atalanta Termina 0-0 contro l’Atalanta U23 ma ottima prestazione dei biancorossi
Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23 Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23 Trasferta a Bergamo per i biancorossi, sperando di confermarsi
Team Altamura: vittoria al cardiopalma Team Altamura: vittoria al cardiopalma I biancorossi s'impongono 2-1 con la Cavese. In gol Simone e Curcio
Team Altamura a caccia della prima vittoria Team Altamura a caccia della prima vittoria Dopo i ko di Caserta e contro il Crotone
Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo" Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo" I calabresi si impongono sui biancorossi per 0-4
Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa Al D’angelo arriva il Crotone
6
Sospeso il servizio di bike sharing ad Altamura e in altri Comuni
23 settembre 2025 Sospeso il servizio di bike sharing ad Altamura e in altri Comuni
Dieci anni di attività per "Una stanza per un sorriso "
23 settembre 2025 Dieci anni di attività per "Una stanza per un sorriso"
Soccer Altamura: primo storico punto in serie A
22 settembre 2025 Soccer Altamura: primo storico punto in serie A
Manifestazione per Gaza, tanti studenti tra i partecipanti
22 settembre 2025 Manifestazione per Gaza, tanti studenti tra i partecipanti
Infrastrutture: consegnati i lavori nella zona industriale
22 settembre 2025 Infrastrutture: consegnati i lavori nella zona industriale
Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani
21 settembre 2025 Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani
Cento anni: auguri alla signora Nunziatina
21 settembre 2025 Cento anni: auguri alla signora Nunziatina
Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo”
20 settembre 2025 Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo”
Soccer Altamura, domenica esordio storico in serie A femminile
20 settembre 2025 Soccer Altamura, domenica esordio storico in serie A femminile
Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico
19 settembre 2025 Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico
Truffe agli anziani, tenere alta la guardia
19 settembre 2025 Truffe agli anziani, tenere alta la guardia
Sciopero trasporti, lunedì possibili disagi
18 settembre 2025 Sciopero trasporti, lunedì possibili disagi
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.