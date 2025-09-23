Team Altamura, a Monopoli senza pubblico

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie C. Team Altamura reduce dall'ottimo pareggio (1-1) in casa contro il Trapani e attualmente al 13esimo posto in classifica dopo 5 giornate (1V, 2N, 2P) con 5 punti. Trasferta (vietata ai residenti altamurani) al "Veneziani" di Monopoli, attualmente al 5° posto in classifica con 10 punti (3V, 1N, 1P) e reduce dalla vittoria a Latina (0-1) in inferiorità numerica (espulso l'attaccante Longo che non sarà della partita).Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Il Monopoli è una squadra che ha fatto così bene l'anno scorso, quindi è sicuramente una squadra di alto livello di questo girone. Bisogna fare complimenti all'allenatore e alla società per il lavoro che hanno fatto e continuano a fare, quindi è sicuramente una squadra di livello importante. Noi dobbiamo avere la mentalità di alzare, di fare ancora qualcosa di meglio. Ma questo dovrà essere una costante sempre per noi. Dovremo puntare sempre a fare qualcosa di meglio rispetto all'ultimo giorno in cui ci siamo visti."Sono quattro giocatori - Mogentale, Nazzaro, Dipinto e Grande; tutti under, ndr - che nella gara di domenica, secondo me, erano la scelta migliore per affrontare quel tipo di gara. E non ho avuto nessun problema, perché se i giocatori meritano di giocare o mi dimostrano di poter giocare, io li faccio giocare. Non sto a guardare la carta d'identità. Come succederà anche nella prossima gara, chi riterrò opportuno possa essere, meno sulla carta, le scelte più adatte per la gara di domani, giocherà nella partita." ha poi analizzato il mister riguardo la linea di centrocampo di domenica scorsa.Sul turnover, invece, si è espresso così: "Vedremo un po'. È chiaro che quando si gioca così vicini bisogna considerare tanti aspetti. Non dico che la formazione la si fa con lo staff medico e i fisioterapisti, però bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti, sicuramente. Magari in più rispetto a una gara a settimana. Il recupero lo vedremo oggi, ma parlerò con i ragazzi, che sono intelligenti, quindi chi magari non si sente a posto me lo dirà, ma noi abbiamo le soluzioni per mettere in campo una squadra valida, a prescindere."In conclusione, il mister ha fatto il punto sugli infortunati e indisponibili: "Penso che saremo un po' nella situazione di domenica, dobbiamo valutare un po' anche Ortisi perché ha avuto un problema a una caviglia, vediamo come sta, però penso che saremmo bene o male nella stessa situazione di domenica." Appuntamento, dunque, mercoledì 24 settembre 2025 ore 20:45 per Monopoli - Team Altamura, visibile su Sky al canale 258 e NOW.