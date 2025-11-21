Team Altamura
Team Altamura a caccia di punti a Siracusa

Mister Mangia: “Voglio una partita intelligente e tecnicamente pulita"

Altamura - venerdì 21 novembre 2025 15.57
Siracusa - Team Altamura
15ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Sabato 22 Novembre 2025, ore 14:30
Siracusa, Stadio "De Simone"

Prosegue il campionato di Serie C Girone C anche questo weekend, con il Team Altamura reduce dalla immeritata sconfitta in casa contro la Salernitana (1-2) e che va a caccia di punti salvezza in terra siciliana, a Siracusa, per affrontare una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma (tre vittorie nelle ultime quattro partite, anche se attualmente al 18esimo posto).

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Dobbiamo sapere che è una partita importante contro una squadra che secondo me gioca un ottimo calcio. Probabilmente avrebbe meritato anche qualche risultato positivo in più per quello che ha mostrato in campo. Però ci siamo preparati. I ragazzi sanno quello che dovremmo cercare di fare. Sempre consapevoli che poi le partite a questi livelli hanno sempre dei momenti. Bisogna essere bravi a interpretarli. Dovremmo essere bravi a fare una partita intelligente, tecnicamente pulita. Dovremmo essere bravi dal punto di vista tecnico e ripeto, poi gestire. Quando ci saranno dei momenti in cui dovremo anche difenderci, ci dovremmo difendere da squadra. Queste sono le cose che dovremmo andare a cercare di fare."

"Per domani ho già una formazione in mente, vediamo, non so se vi sorprendo ancora o no (ride, ndr). Ripeto, questa è la fortuna quando si hanno dei momenti della stagione in cui sale la condizione generale e tutti cercano di mettere l'allenatore in difficoltà nelle sue scelte. Quando io ho più scelta, e non è che è un mio vezzo quello di cambiare o di fare, sono loro che mi mettono nelle condizioni di valutare più soluzioni, che non vuol dire che quando uno sta fuori ha fatto una brutta gara, tutt'altro. Chi ha giocato fino adesso ha fatto bene, però quando hai delle caratteristiche un po' diverse tra un giocatore e l'altro, scegli anche in funzione di queste caratteristiche. È importante che tutti si sentano partecipi di questo progetto, a prescindere tra l'altro dal minutaggio, perché vi assicuro che ci sono dei ragazzi che in questo momento non stanno giocando, ma meriterebbero di giocare. Il problema è che ce ne sono altri che stanno facendo altrettanto bene, quindi fai più fatica magari a fare dei cambiamenti, però il fatto che tutti si allenino come si deve, intanto fanno allenare bene tutta la squadra, ed è la prima cosa e la cosa più importante, e poi mettono l'allenatore nelle condizioni di poter scegliere con grande serenità." ha poi analizzato il mister concludendo l'analisi sul match di domani.

Il mister ha poi allargato il discorso sulla crescita dei giovani e sul centravanti altamurano, Giuseppe Simone: "Secondo me ci sono ancora ampi margini di crescita, ma soprattutto grazie al fatto che ci sono dei giocatori esperti che hanno quell'entusiasmo e quell'atteggiamento positivo e poi ci sono dei giovani che stanno dimostrando di meritare ampiamente lo spazio che stanno ottenendo in queste giornate di campionato, quindi queste due componenti non devono mai venir meno, quindi per me ci sono ampi margini. Simone titolare? Può essere. Giuseppe sta facendo bene, poi ci sono delle partite dove un allenatore fa delle valutazioni anche da un punto di vista tattico di come vuole preparare, impostare un certo tipo di gara. La scorsa gara è stata preparata in questo modo, la prossima magari verrà preparata in un modo differente."

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Nessun indisponibile al momento, adesso vediamo, abbiamo l'ultima seduta ma al momento i giocatori sono tutti disponibili. Quindi tutti i convocati? Sì."  Appuntamento, dunque, per sabato 22 novembre 2025, alle ore 14:30 per Siracusa-Team Altamura, visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: 12. Viola; 18. Silletti (c), 13. Poli, 32. Lepore; 30. Nazzaro, 21. Mogentale, 4. Dipinto, 16. Grande; 7. Rosafio, 10, Curcio, 14. Simone.
  • Team Altamura
