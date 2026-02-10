Team Altamura a caccia del sesto risultato utile di fila

Team Altamura - Latina26ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CMartedì 10 Febbraio 2026, ore 18:00Altamura, Stadio ''Tonino D'Angelo''Turno infrasettimanale per il Team Altamura, che martedì 10 febbraio, alle ore 18.00, ospiterà il Latina Calcio allo stadio "Tonino D'Angelo" per la 26ª giornata del campionato di Serie C Sky Wi-fi – Girone C. I biancorossi arrivano all'appuntamento al 10º posto in classifica e con il morale alto dopo il successo per 2-0 ottenuto contro il Monopoli, mentre i neroazzurri - tredicesimi in classifica - si presentano in terra murgiana reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro la Cavese. All'andata le due squadre si erano divise la posta in palio con uno 0-0, risultato che testimonia l'equilibrio tra le due formazioni.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Dobbiamo azzerare e ragionare una gara alla volta, con l'atteggiamento giusto. È un momento in cui la squadra riesce a coniugare le buone prestazioni con i risultati. Affrontiamo però un avversario in salute: il Latina è una squadra che sta bene, ha un'idea di gioco chiara, muove tanti giocatori sul campo e ha individualità importanti, a partire da Parigi e da altri elementi di qualità in tutti i reparti. Sarà una partita complicata contro una squadra pericolosa soprattutto davanti e costruita anche con giocatori di esperienza. La differenza la farà l'atteggiamento e la capacità di leggere i momenti della gara: ci saranno fasi in cui dovremo gestire la loro pressione e altre in cui dovremo essere bravi a creare loro dei problemi. Mi aspetto una gara fatta di equilibri e di momenti, contro un avversario che varia molto il modo di costruire e di attaccare e porta tanti uomini in area.""Noi non dobbiamo parlare di obiettivi o di classifica, ma continuare a ragionare partita dopo partita. La nostra forza è stata sempre quella di venire al campo con la voglia di fare qualcosa in più rispetto al giorno prima: questo deve restare il nostro spirito. Fare altri ragionamenti, positivi o negativi, porta via solo energie nervose. Abbiamo i nostri principi di gioco: a volte riusciamo a mantenere più palleggio, altre volte siamo più verticali e diretti. La qualità sta nel saper leggere i momenti della partita e adattarsi senza perdere le nostre caratteristiche. Stiamo facendo bene, ma anche il Latina sta facendo molto bene sia per risultati sia per prestazioni, e questo aumenta il livello di difficoltà della gara, che dovremo interpretare nel modo corretto per mantenere ciò che abbiamo conquistato con il lavoro." ha poi proseguito il mister.In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "La squadra arriva nelle stesse condizioni di venerdì, con la sola eccezione di Rosafio che non sarà disponibile dopo il problema accusato nell'ultima gara. Per il resto il gruppo è a disposizione: alcuni stanno meglio dal punto di vista fisico, altri hanno avuto piccoli acciacchi e stanno lavorando per tornare al pari con i compagni." Appuntamento, dunque, per venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18:00 per Team Altamura-Latina, allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura e visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: Alastra; Zazza, Esposito, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Crimi, Falasca; Millico, Curcio, Grande.