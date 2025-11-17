Soccer
Soccer
Calcio a 5

Soccer maschile: sconfitta in casa

Di misura contro la Jovis Natio

Altamura - lunedì 17 novembre 2025
La Soccer Altamura incassa la sua prima sconfitta stagionale anche in campionato, arrendendosi in casa a un solido Jovis Natio con un netto 3-0, che ad onor del vero non rispecchia in pieno l'andamento della gara. Dopo il passo falso in Coppa Puglia, la squadra altamurana cercava riscatto davanti al proprio pubblico, ma la prestazione non è bastata a contenere la maggiore concretezza degli ospiti. Il match, sin dai primi minuti, ha evidenziato le difficoltà dei padroni di casa nel trovare ritmo e soluzioni offensive efficaci.

La prima parte di gara si rivela avara di emozioni. Le due squadre entrano in campo con grande prudenza, preferendo non scoprirsi e mantenere gli equilibri piuttosto che alzare; ne deriva un primo tempo bloccato, con poche giocate degne di nota e nessuna vera occasione da gol. Le difese hanno vita facile e il match rimane inchiodato su uno 0-0 fino al 19', quando, Lovino riceve palla sulla sinistra, si accentra saltando un paio di altamurani, e batte Chironna con un destro all'incrocio dei pali dal limite dell'area. Fino al duplice fischio l'unica cosa da segnalare è la prima ammonizione a Depalma, capitano degli ospiti e si rimane sul risultato di 1-0.

Nel secondo tempo si assiste ad una partita completamente diversa: la Soccer Altamura padrona assoluta del gioco e Jovis Natio bravissima a difendersi per poi pungere in ripartenza. Dopo soltanto due minuti di gioco capitan Depalma viene espulso per seconda ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica, ma la Soccer Altamura non riesce ad approfittarne sprecando un paio di ghiotte occasioni. Forte ci prova di punta da posizione ravvicinata ma Pastoressa G. si supra e manda in angolo in spaccata; Lorusso Mario non riesce a concludere davanti alla porta e ancora una super parata di Pastoressa G. su Berloco lasciano invariato il risultato. La Soccer Altamura ci prova con tutte le forze anche con il power play, ma nei minuti finale arriva anche la beffa: al 24' Pastoressa M. e al 26' Montelli, firmano la seconda e la terza rete a porta sguarnita, con cui il Jovis Natio si impone al triplice fischio finale.

Per la Soccer Altamura si tratta di un passaggio a vuoto che obbliga a riflettere, ma non compromette il resto del percorso: il campionato è appena iniziato e c'è tutto il tempo per rialzarsi. Servirà ritrovare compattezza, concentrazione e quella determinazione che nelle uscite precedenti aveva rappresentato il punto di forza della squadra. Il prossimo impegno, in casa della capolista Fortitudo Castellaneta, sarà già un banco di prova importante per dimostrare che questa doppia sconfitta è solo un incidente di percorso e non una tendenza.

SOCCER ALTAMURA – JOVIS NATIO 0-3
Soccer Altamura: Chironna, Dibenedetto, Berloco, Santacroce, Maiullari, Lorusso P., Vitale, Tancredi, Forte, Lorusso M., Gramegna F., Picerno. Allenatori: Gallo Nicola e Grimaldi Rodolfo.
Jovis Natio: Pastoressa G, Pastoressa M., Murolo A., Murolo L., Guerra, Depalma, Prisciandaro, Borea, Lovino, Montelli, Iessi, Pagano. Allenatore: De Biase Daniele.
Arbitro: Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta.
Reti: 19' pt Lovino (JN), 24' st Pastoressa (JN), 26' st Montelli (JN).
Falli: 2-3, 2-4.
Ammoniti: Lorusso P. (SA), Depalma (JN), Murolo L. (JN), Murolo A. (JN).
Espulsi: Depalma (JN).
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Tre giocatrici della Soccer Altamura convocate per i Mondiali nelle Filippine Tre giocatrici della Soccer Altamura convocate per i Mondiali nelle Filippine L'italiana Polloni e le polacche Kubaszek e Szostak
Primo stop della stagione per Soccer Altamura Primo stop della stagione per Soccer Altamura In Coppa Puglia, sconfitta casalinga contro il Poggiorsini
Soccer Altamura brillante ma si arrende alla capolista Soccer Altamura brillante ma si arrende alla capolista In casa finisce 2-4 a favore delle materane della CMB Futsal
Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano Con reti di Forte e Berloco
Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb La laterale polacca Klaudia Kubaszek presenta la sfida
Soccer Altamura: riscatto immediato contro la Lazio Soccer Altamura: riscatto immediato contro la Lazio In trasferta, un successo maturato nel primo tempo
Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora Battuto anche il Futsal Grotte
“Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio” “Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio” Le parole del portiere Liliana Nicoletta per la sfida di sabato
Settimana delle scarpette rosse: incontro della Fidapa
17 novembre 2025 Settimana delle scarpette rosse: incontro della Fidapa
Porta droga in locali pubblici, per lui scatta il 'Daspo urbano'
17 novembre 2025 Porta droga in locali pubblici, per lui scatta il 'Daspo urbano'
Team Altamura, contro la Salernitana una sconfitta amara
16 novembre 2025 Team Altamura, contro la Salernitana una sconfitta amara
Centri antiviolenza: potenziamento della rete regionale
16 novembre 2025 Centri antiviolenza: potenziamento della rete regionale
Team Altamura sfida la Salernitana
15 novembre 2025 Team Altamura sfida la Salernitana
Prevenzione del tumore cervicale, visite in consultorio senza prenotazione
15 novembre 2025 Prevenzione del tumore cervicale, visite in consultorio senza prenotazione
Altamura città amica dell'autismo, terzo ciclo di incontri
14 novembre 2025 Altamura città amica dell'autismo, terzo ciclo di incontri
Tre giocatrici della Soccer Altamura convocate per i Mondiali nelle Filippine
14 novembre 2025 Tre giocatrici della Soccer Altamura convocate per i Mondiali nelle Filippine
Incidente in campagna, morto un uomo ad Altamura
13 novembre 2025 Incidente in campagna, morto un uomo ad Altamura
Volley: Panbiscò Leonessa si rafforza con Arciprete
13 novembre 2025 Volley: Panbiscò Leonessa si rafforza con Arciprete
Giornata di studio su Masseria Jesce e via Appia
13 novembre 2025 Giornata di studio su Masseria Jesce e via Appia
Asl Bari: rafforzata la rete tra 118 e ospedali contro l'ictus
13 novembre 2025 Asl Bari: rafforzata la rete tra 118 e ospedali contro l'ictus
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.