Soccer maschile: sconfitta in casa

La Soccer Altamura incassa la sua prima sconfitta stagionale anche in campionato, arrendendosi in casa a un solido Jovis Natio con un netto 3-0, che ad onor del vero non rispecchia in pieno l'andamento della gara. Dopo il passo falso in Coppa Puglia, la squadra altamurana cercava riscatto davanti al proprio pubblico, ma la prestazione non è bastata a contenere la maggiore concretezza degli ospiti. Il match, sin dai primi minuti, ha evidenziato le difficoltà dei padroni di casa nel trovare ritmo e soluzioni offensive efficaci.La prima parte di gara si rivela avara di emozioni. Le due squadre entrano in campo con grande prudenza, preferendo non scoprirsi e mantenere gli equilibri piuttosto che alzare; ne deriva un primo tempo bloccato, con poche giocate degne di nota e nessuna vera occasione da gol. Le difese hanno vita facile e il match rimane inchiodato su uno 0-0 fino al 19', quando, Lovino riceve palla sulla sinistra, si accentra saltando un paio di altamurani, e batte Chironna con un destro all'incrocio dei pali dal limite dell'area. Fino al duplice fischio l'unica cosa da segnalare è la prima ammonizione a Depalma, capitano degli ospiti e si rimane sul risultato di 1-0.Nel secondo tempo si assiste ad una partita completamente diversa: la Soccer Altamura padrona assoluta del gioco e Jovis Natio bravissima a difendersi per poi pungere in ripartenza. Dopo soltanto due minuti di gioco capitan Depalma viene espulso per seconda ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica, ma la Soccer Altamura non riesce ad approfittarne sprecando un paio di ghiotte occasioni. Forte ci prova di punta da posizione ravvicinata ma Pastoressa G. si supra e manda in angolo in spaccata; Lorusso Mario non riesce a concludere davanti alla porta e ancora una super parata di Pastoressa G. su Berloco lasciano invariato il risultato. La Soccer Altamura ci prova con tutte le forze anche con il power play, ma nei minuti finale arriva anche la beffa: al 24' Pastoressa M. e al 26' Montelli, firmano la seconda e la terza rete a porta sguarnita, con cui il Jovis Natio si impone al triplice fischio finale.Per la Soccer Altamura si tratta di un passaggio a vuoto che obbliga a riflettere, ma non compromette il resto del percorso: il campionato è appena iniziato e c'è tutto il tempo per rialzarsi. Servirà ritrovare compattezza, concentrazione e quella determinazione che nelle uscite precedenti aveva rappresentato il punto di forza della squadra. Il prossimo impegno, in casa della capolista Fortitudo Castellaneta, sarà già un banco di prova importante per dimostrare che questa doppia sconfitta è solo un incidente di percorso e non una tendenza.SOCCER ALTAMURA – JOVIS NATIO 0-3Soccer Altamura: Chironna, Dibenedetto, Berloco, Santacroce, Maiullari, Lorusso P., Vitale, Tancredi, Forte, Lorusso M., Gramegna F., Picerno. Allenatori: Gallo Nicola e Grimaldi Rodolfo.Jovis Natio: Pastoressa G, Pastoressa M., Murolo A., Murolo L., Guerra, Depalma, Prisciandaro, Borea, Lovino, Montelli, Iessi, Pagano. Allenatore: De Biase Daniele.Arbitro: Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta.Reti: 19' pt Lovino (JN), 24' st Pastoressa (JN), 26' st Montelli (JN).Falli: 2-3, 2-4.Ammoniti: Lorusso P. (SA), Depalma (JN), Murolo L. (JN), Murolo A. (JN).Espulsi: Depalma (JN).