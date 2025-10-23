Soccer: Liliana Nicoletta
Soccer: Liliana Nicoletta
Calcio a 5

“Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio”

Le parole del portiere Liliana Nicoletta per la sfida di sabato

Altamura - giovedì 23 ottobre 2025 10.20 Comunicato Stampa
Serie A femminile di calcio a 5

La Soccer Altamura continua il suo cammino in Serie A femminile di calcio a 5 con grandi ambizioni, cercando di consolidare la propria presenza nella massima serie. Dopo la sconfitta pesante contro il TikiTaka Francavilla, che ha messo in evidenza le difficoltà di una squadra ancora alle prese con la ricerca del giusto amalgama, le altamurane vogliono rialzarsi subito e dimostrare il loro valore. Tra le protagoniste di questo progetto ambizioso c'è Liliana Nicoletta, portiere della squadra, che racconta la sua esperienza e le prospettive per la prossima sfida.

"Accettare la proposta della Soccer è stato facile – spiega Nicoletta – perché ho percepito subito l'ambizione della società. Una neopromossa, ma con grande voglia di farsi conoscere e di disputare un campionato di Serie A importante. Questo stimolo è stato decisivo nella mia scelta."

Il debutto da titolare contro il TikiTaka Francavilla è stato tutt'altro che semplice. "Il risultato è stato pesante e doloroso – ammette Nicoletta – ma ci sono stati anche aspetti positivi. Nel primo tempo non abbiamo provato a ribaltare la partita utilizzando il portiere di movimento. Non è andata come volevamo, ma ci servirà da lezione. La Soccer è una realtà in crescita, e personalmente mi trovo molto bene: passo dopo passo arriveranno i risultati sperati, e anche in casa, contro le grandi squadre, potremo imporci e difendere il nostro campo."

Sabato prossimo la Soccer Altamura sarà impegnata a Roma contro la Lazio, in quella che per Nicoletta rappresenta quasi una sorta di derby, vista la sua storia personale nella capitale. "Sarà sicuramente una partita difficile – continua il portiere – perché la Lazio è una squadra consolidata, che gioca insieme da tanto tempo. Noi andremo a Roma cercando di fare un'ottima prestazione e di riscattare la partita della scorsa settimana. Sarà una gara complicata, ma anche molto bella da giocare. Ci sarà voglia di fare bene e di dimostrare, anche fuori casa, che l'Altamura è pronta per questo campionato."

6ª giornata – Serie A Tesys
Lazio vs Soccer Altamura
PalaTorrini – Roma
Sabato, ore 15:00
Diretta TV: YouTube – Divisione Calcio a 5
  • Soccer Altamura
