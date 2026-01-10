Soccer Altamura
Soccer Altamura, voglia di riscatto nel derby contro Molfetta

Dopo la sconfitta casalinga contro la Women Roma

Altamura - sabato 10 gennaio 2026 12.11
Per la 1ª giornata di ritorno della Serie A Tèsys di calcio a 5 femminile, la Soccer Altamura si prepara a tornare in campo con il desiderio di voltare pagina e ripartire. La sfida contro la Femminile Molfetta arriva dopo la delusione casalinga con la Women Roma, ma anche in un momento che profuma di orgoglio e crescita: la storica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia ha certificato il valore di un gruppo che ora vuole trasformare le emozioni in energia e risultati.

A presentare la gara è Vanessa Pereira, calcettista brasiliana della Soccer ed ex di turno, che analizza con lucidità l'ultimo stop: «Ci siamo perse nel secondo tempo. Un calo che ci è costato caro, soprattutto aver subito il secondo gol dopo soli cinque secondi dall'inizio della ripresa». Sul piano personale, Pereira ha dovuto fare i conti anche con un problema fisico: «Ho subito una storta alla caviglia contro il Falconara», ha raccontato, senza però lasciar trasparire preoccupazione in vista del prossimo impegno.

Nonostante la battuta d'arresto, il bilancio stagionale resta positivo, anche alla luce del prestigioso traguardo raggiunto: «L'obiettivo delle Final Eight di Coppa Italia era nostro ed è stato raggiunto. Era giusto, vista la squadra che abbiamo, e questa società merita di essere lì». Ora, però, l'attenzione è tutta rivolta al campo e a una gara che può segnare una svolta rispetto al girone d'andata: «Spero in una partita diversa da quella dell'andata. Sarà dura e grintosa, ma possiamo fare e dobbiamo fare il massimo per questa volta vincere».

La Soccer Altamura è pronta a inaugurare il ritorno con determinazione e orgoglio, trascinata anche dalla motivazione di chi, contro il proprio passato, vuole fare la differenza. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:30.

12ª giornata – Serie A Tesys
Soccer Altamura – Femminile Molfetta
PalaPiccinni – Altamura (BA)
Domenica 11 gennaio
ore 18:30
Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)
