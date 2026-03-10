Soccer - Audace Verona
Soccer Altamura: vittoria schiacciante contro l'Audace Verona

In casa una goleada a doppia cifra: 10-2

Altamura - martedì 10 marzo 2026
Prestazione autoritaria della Soccer Altamura, che nella 19ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile supera con un netto 10-2 l'Audace Verona al PalaPiccinni.

Le padrone di casa partono fortissimo e sbloccano il match dopo nemmeno un minuto: assist dalla destra di Cintia Pereira e deviazione sotto misura vincente di Matijević per l'1-0. Il raddoppio arriva già al 3′: disimpegno errato di Tosetto, ne approfitta Cintia che serve Vanessa Pereira, che dal limite insacca il 2-0. La Soccer continua a spingere e all'8′ cala il tris: palla in profondità di Vanessa Pereira per Pascual, assist al centro per Cintia Pereira che deposita praticamente a porta vuota. Il monologo altamurano prosegue e al 15′ arriva anche il poker: corner di Pascual, tocco di tacco sul primo palo di Matijević e zampata vincente ancora di Cintia Pereira. L'Audace prova la carta della quinta di movimento, ma sfiora il gol in contropiede con Melissa Barban, che centra la traversa. Al 18′ è ancora la Soccer ad andare a segno con Pezzola, su assist di Cintia Pereira. A chiudere lo score della prima frazione ci pensa nuovamente Matijević, che dopo uno scambio con Cintia Pereira firma il 6-0 con cui le squadre vanno al riposo.

Nel secondo tempo il copione non cambia, anche se a segnare per prime sono le ospiti: al 3′ Maretti serve lungo linea Melissa Barban, che da posizione defilata supera Polloni con un elegante pallonetto. La risposta altamurana arriva al 7′ con Cintia Pereira, che su assist di Pezzola ristabilisce subito le distanze. Tre minuti più tardi arriva anche l'ottavo gol: Pezzola, in allungo, devia in rete un assist di Vanessa Pereira. La Soccer continua a spingere e trova altri due gol con Vanessa Pereira: il primo al 15′, sugli sviluppi di un corner con assist di Matijević, il secondo con un potente destro dopo un recupero palla di Kubaszek. Nel finale Puttow rende meno pesante il passivo per l'Audace, superando Polloni e fissando il risultato sul definitivo 10-2.

Grazie a questa larga vittoria la Soccer Altamura consolida il sesto posto in classifica. Adesso il campionato osserverà una pausa di alcune settimane: le biancorosse torneranno in campo a fine marzo, quando faranno visita alle campionesse d'Italia dell'Okasa Falconara. Il destino ha voluto che le due squadre si sfidassero anche nei quarti di finale di Coppa Italia, regalando così un doppio confronto di grande fascino che metterà nuovamente di fronte Altamura e Falconara.

Tabellino
Serie A Tesys – 19^ giornata
️Soccer AltamuraAudace Verona 10-2
Soccer Altamura: Polloni, Pascual, V. Pereira, C. Pereira, Matijević, Cataldo, Kubaszek, Pezzolla, Piccolini, Tedeschi, Papangelo, Valente. Allenatore: Mauro Gadaleta.
Audace Verona: Verdù, Püttow, Persiano, M. Barban, Fasani, Brutti, Ficeto, Zandona, N. Barban. Maretti, Zardini, Tosetto. Allenatore: Andrea Rossi.
‍️Arbitri: Angelo Bottini (Roma 1) e Luca Paverani (Roma 2).
️Cronometrista: Francesco Chimienti (Bari).
Marcatrici: 0'55" pt Matijević (S), 2'20" pt V. Pereira (S), 7'26" pt C. Pereira (S), 14'26" pt C. Pereira (S), 17'25" pt Pezzolla (S), 18'01" pt Matijević (S); 2'11" st M. Barban (A), 6'07" st Pezzolla (S), 10'42" st C. Pereira (S), 14'09" st V. Pereira (S), 15'09" st V. Pereira (S), 18'10" st Püttow (A).
Falli: 0-4, 1-1.
  • Soccer Altamura
