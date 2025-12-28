Soccer Altamura, vittoria a Montesilvano (1-4)

La Soccer Altamura conquista una vittoria fondamentale sul campo del Montesilvano Futsal Club, imponendosi 4-1 nella sfida valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. Un successo prezioso soprattutto per la classifica, arrivato al termine di una gara più sofferta di quanto non dica il risultato finale.L'avvio è di marca altamurana: al 2′ Cintia Pereira dialoga con Kubaszek, ma Marcelli respinge. Al 4′ è Pascual a provarci dopo una palla persa dalle abruzzesi, trovando ancora pronta l'estrema difensora di casa. Il Montesilvano risponde al 7′ con Brenna in contropiede, ma Polloni chiude con il corpo. Un minuto più tardi è ancora Cintia Pereira a tentare il lob a tu per tu, senza fortuna. La pressione delle biancorosse viene premiata al 9′: prima conclusione di Pascual respinta dal portiere, poi il capitano altamurano ribadisce in rete con un tiro che colpisce il doppio palo prima di insaccarsi. Il Montesilvano però non si scompone e al 12′ trova il pareggio con Spadano, che in scivolata infila l'angolino basso alla sinistra di Polloni per l'1-1. Nel finale di primo tempo occasioni da entrambe le parti, finché al 18′ Cintia Pereira serve in parallela Kubaszek, che di prima intenzione incrocia e firma l'1-2.Nella ripresa sale il forcing delle padrone di casa. Al 1′ Polloni compie una super parata su Spadaro, poi si oppone ancora alle conclusioni di Prenna e alle incursioni di Masciulli. Il Montesilvano spreca diverse opportunità, mentre la Soccer gestisce con qualche affanno. Nel finale, con il portiere di movimento, arrivano i gol che chiudono definitivamente il match: a 45 secondi dalla sirena finale Cintia Pereira recupera palla e segna a porta vuota dalla propria metà campo, una manciata di secondi dopo con un'altra rete di Kubaszek a porta sguarnita per il definitivo 1-4. Per la Soccer Altamura una gara in cui di buono restano soprattutto i tre punti: la manovra è apparsa meno fluida del solito e si è fatta sentire l'assenza di Vanessa Pereira, ferma per infortunio e vero cervello della squadra, capace di dare tempi e idee al gioco biancorosso.Ora lo sguardo si sposta al nuovo anno: appuntamento al 2026 con l'ultima partita del girone di andata, quando la Soccer Altamura ospiterà la Women Roma davanti al proprio pubblico.TabellinoSerie A Tesys – 10^ giornata️Montesilvano Futsal Club – Soccer Altamura 1-4Montesilvano Futsal Club: Marcelli, Ortega, Spadano, Donati, D'Incecco, Conicella, Matricciani, Naiara, Masciulli, Prenna, D'Addario, Santangelo. Allenatore: Marcos Zuccotti.Soccer Altamura: Polloni, Tedeschi, Pascual, Szostak, Sabatino, Pezzolla, C. Pereira, Kubaszek, Coletto, Matijević, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.‍️Arbitri: Pasquale Giaquinto (Ostia Lido) e Ionut Cristea (Albano Laziale).️Cronometrista: Matteo Pio Ferrante (Pescara).Marcatrici: 8′ 30" pt Pascual (SA), 11'18" pt Spadano (M), 17'01" pt Kubaszek (SA); 19′ 15" st C. Pereira (SA), 19′ 42" st Kubaszek (SA).Ammonite: Ortega (M).Falli: 4-1, 2-1.