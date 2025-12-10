Soccer under 19
Soccer under 19
Calcio a 5

Soccer Altamura travolgente: 7-0 al Montesilvano

Under 19: biancorosse dominano la 5ª giornata del girone D al PalaPiccinni

Altamura - mercoledì 10 dicembre 2025 8.57
Prestazione maiuscola della Soccer Altamura, che nella 5ª giornata del girone D del campionato nazionale Under 19 femminile travolge il Montesilvano Futsal Club con un perentorio 7-0, nonostante le assenze di Francesca Valente (in panchina ma ancora indisponibile), Gloria Romano e Asia Puzzovio, entrambe ai box per infortunio.

La partita si apre immediatamente: dopo appena un minuto Cataldo recupera palla, parte in solitaria e realizza l'1-0, indirizzando il match sin dalle prime battute. Al 9′ arriva il raddoppio: Benedetta Coletto finalizza un'azione ben costruita sulla sinistra da Fabiola Di Reda, firmando il 2-0. Passano un paio di minuti e proprio Di Reda ruba palla al centrale abruzzese, si invola verso la porta e mette dentro il 3-0, consolidando il dominio altamurano. Il primo tempo è un monologo della Soccer Altamura, che crea almeno cinque o sei occasioni nitide non concretizzate, frutto di una superiorità tecnica evidente.

La ripresa si apre con un tentativo pericoloso del Montesilvano, ma la reazione dell'Altamura è immediata: al 3′ Miriana Papangelo parte dalla sinistra, supera due avversarie e firma il 4-0 con un'azione personale straordinaria. Il portiere abruzzese prova a limitare i danni con diversi interventi decisivi, ma al 5′ deve arrendersi alla conclusione di Di Reda – servita da Vita Ragone – per il 5-0. All'8′ arriva il 6-0, ancora con Papangelo, che chiude un'azione corale rifinita da Coletto. Nel finale, dopo la girandola di cambi, la stessa Papangelo riparte dalla sinistra, salta mezza difesa e sigla il definitivo 7-0, completando la propria prestazione personale da protagonista assoluta.

Il successo consente alla Soccer Altamura di chiudere seconda il girone di Coppa Italia, inserendosi tra le potenziali otto migliori squadre d'Italia. "È un sogno, qualcosa di inaspettato" – commenta il direttore sportivo Pino Valente, che ha seguito con emozione la crescita del gruppo. "Ho creato questa squadra quasi per evitare una multa, e da nulla è nata una realtà bellissima. Ho scelto le persone giuste e insieme abbiamo costruito un gruppo vero. Siamo partiti da zero e oggi siamo riusciti a superare anche il CMB, che fa selezioni alla Future Cup ma non ha ragazze del territorio. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto finora".

Tabellino
Calcio a 5 – Under 19 Femminile| Girone D – 5^ Giornata
️Soccer Altamura - Montesilvano Futsal Club 7-0
Soccer Altamura: Caramella, Cataldo, Rinaldi, Ragone, Coletto, Papangelo, Di Reda, Cirrotttola, Valente. Allenatore: Giuseppe Valente.
Montesilvano Futsal Club: Conicella, Paolini, Brunozzi, Barbetta, Casanova, Astolfi, Palmarini, D'Addario. Allenatore: Dario Panico.
Arbitro: Antonio Ramunno (Venosa).
️Cronometrista: Fabrizio Consales (Foggia).
Marcatori: 0′ 43" pt Cataldo (SA), 8′ 15" pt Coletto (SA), 10′ 10" pt Di Reda (SA); 2′ 15" st Papangelo (SA), 4′ 50" st Di Reda (SA), 7′ 53" st Papangelo (SA), 18′ 19" st Papangelo (SA).
Ammonite: Di Reda (SA); Barbetta (M).
Falli: 5-3, 4-3.
  • Soccer Altamura
