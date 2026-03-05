Soccer Altamura si rilancia con bella vittoria

Impresa interna per la Soccer Altamura, che davanti al proprio pubblico supera con un netto 6-3 la Fortitudo Castellaneta, seconda forza del campionato. Una prova di carattere, qualità e maturità, in cui la Soccer Altamura ha saputo coniugare intensità e cinismo sotto porta, mandando un segnale chiaro alle dirette concorrenti nella fase decisiva della stagione.La prima parte di gara è molto equilibrata, con le due squadre molto più impegnate a non prenderle, che ad offendere. Serve una incomprensione difensiva altamurana per stappare la partita: Lombardi Michele approfitta di un cambio fatto nel momento sbagliato e batte Vitale con un tiro di punta, non irresistibile, da posizione centrale. Forte, al 22', riceve palla da Santacroce in zona centrale e, dopo uno slalom tra due avversari, batte Siannimanica con un tiro di punta dal limite dell'area. Il vantaggio altamurano arriva al 25': Santacroce lancia lungo per Giampietro, che avanza sulla fascia destra e, arrivato davanti all'area di rigore, serve all'accorrente Santacroce un assist al bacio solo da spingere in rete. Nel terzo dei quattro minuti di recupero, Lorusso Pasquale ruba palla a centrocampo e serve sulla destra Pestrichella, che avanza in velocità e batte Siannimanica con un delizioso pallonetto che vale il 3-1 con il quale si chiude il primo tempo.La Fortitudo Castellaneta accorcia le distanze dopo solo tre minuti del secondo tempo: lancio lungo a scavalcare la difesa di Lombardi Michele per Perrone, che aggancia benissimo e batte Vitale in uscita. Passano venti secondi e, dopo uno scambio in velocità tra Santacroce e Pestrichella arriva la doppietta del pivot altamurano, che insacca la rete del 4-2 dal limite dell'area. Al 7' gli ospiti accorciano ancora: uno due tra Trotolo e Michele Lombardi, con quest'ultimo che mette in rete da posizione ravvicinata con Vitale esente da colpe. I tarantini cercano il pareggio e provano ad alzare la pressione sulla costruzione altamurana, ma non riescono quasi mai ad impegnare severamente Vitale. Negli ultimi minuti di gara, con gli avversari visibilmente più stanchi, mister Grimaldi rimette in campo Pestrichella e Forte, che con la loro velocità spengono tutte le speranze della Fortitudo Castellaneta di arrivare al pareggio. Nel primo minuto di recupero strappo di Pestrichella sulla destra e cioccolatino per Forte, sul secondo palo, che segna la sua doppietta personale: 5-3. Il definitivo 6-3 arriva nell'ultimo minuto di recupero grazie a Pestrichella, che dopo un'azione personale, semina il panico nella metà campo avversaria e mette all'incrocio dei pali la palla della sua personale tripletta.Al triplice fischio è festa grande per la Soccer Altamura, che si gode una vittoria spettacolare e pesantissima. Una vittoria dal peso specifico enorme, non solo per il prestigio dell'avversario battuto, ma soprattutto per le implicazioni in classifica: gli altamurani centrano il quarto successo consecutivo e si riprendono con autorità la terza posizione, accorciando a quattro punti proprio dai tarantini. Classifica accorciata, morale alle stelle e consapevolezza crescente: gli altamurani ora sanno di potersela giocare con chiunque fino alla fine.SOCCER ALTAMURA – FORTITUDO CASTELLANETA 6-3Soccer Altamura: Chironna, Pestrichella, Santacroce, Giampietro, Maiullari, Lorusso Pasquale, Vitale, Tancredi, Gramegna Michele, Forte, Lorusso Mario, Gramegna Felice. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.Fortitudo Castellaneta: Siannimanica, Bongermino, De Bellis, Cassone, Casamassima, Lombardi Daniele, Lombardi Michele, Trotolo, Queija, Perrone, Favale, Iannazzone. Allenatore: Di Pippa Graziano.Arbitro: Cosimo Damiano Lovero di MolfettaReti: 14' pt Lombardi Michele (FC), 22' pt Forte (SA), 25' pt Santacroce (SA), 30+3' ptPestrichella (SA), 3' st Perrone (FC), 4' st Pestrichella (SA), 7' st Lombardi Michele (FC), 30+1' Forte (SA), 30+3' Pestrichella (SA).Falli: 5-4 pt, 5-4 st.Ammoniti: Tancredi (SA), Bongermino (FC).