Lazio - Soccer
Lazio - Soccer
Calcio a 5

Soccer Altamura: riscatto immediato contro la Lazio

In trasferta, un successo maturato nel primo tempo

Altamura - lunedì 27 ottobre 2025
Riscatto immediato per la Soccer Altamura che, in uno dei due anticipi della 6^ giornata del campionato di Serie A Tesys, conquista la terza vittoria in campionato, imponendosi con un netto 5-1 in casa della Lazio. Una prestazione maiuscola, fatta di concretezza, compattezza difensiva e cinismo sotto porta, che proietta le altamurane a quota 10 punti in classifica.

La partita parte a ritmi alti: dopo alcuni tentativi di Sicari e Matijević, le prime occasioni per la Soccer arrivano con Pascual e Vanessa Pereira, ma Monteiro si fa trovare pronta. Al 13′ le biancorosse sbloccano il match: Matijević devia in rete un corner di Vanessa e firma l'1-0. Passano pochi secondi e arriva subito il raddoppio: Vanessa Pereira intercetta un passaggio di Monteiro e, a porta vuota, dalla distanza insacca il 2-0. Il tris giunge al 14′, con Cinthia Pereira che ribadisce in rete una conclusione di Kubaszek finita sul palo. Le ragazze di mister Tassielli non si fermano e al 17′ trovano il 4-0, ancora con Matijević, servita al centro da Cinthia dopo un perfetto contropiede. Nel finale di tempo, Kubaszek colpisce un secondo legno e Vanessa fallisce il tiro libero del 5-0.

Nella ripresa la Lazio prova a reagire, trovando il gol dell'1-4 con una conclusione da fuori di Moreira al 7′. Le padrone di casa aumentano la pressione, ma la Soccer regge con ordine, grazie anche alle parate di Polloni prima e Nicoletta poi. Al 9′ arriva la rete che chiude definitivamente i conti: Pezzolla sfrutta un assist di Vanessa e firma il 5-1. Nel finale le altamurane sfiorano più volte la sesta marcatura, con Matijević che manca la tripletta personale di un soffio.

Una prova di forza per la squadra altamurana che conferma la crescita costante del gruppo biancorosso e la solidità del progetto biancorosso. A fine gara arrivano le parole del direttore sportivo Giuseppe Valente, soddisfatto per la prestazione ma già proiettato alla prossima sfida: "Grande partita da parte della Soccer Altamura, stiamo sistemando alcune cose ma la strada è ancora lunga. Questa è una vittoria del gruppo tutto contro una grande squadra, in casa loro. Ora godiamoci questo provvisorio quarto posto in classifica e da domani testa a domenica prossima, quando a casa nostra arriverà la prima della classe: abbiamo l'obbligo di provare a vincere anche quest'ultimo match prima della sosta."

La Soccer Altamura tornerà ora in campo domenica 2 novembre, quando al PalaPiccinni ospiterà la corazzata CMB Futsal Team, unica squadra ancora a punteggio pieno.

Tabellino
Serie A Tesys – 6^ giornata
Lazio – Soccer Altamura 1–5
Lazio: Monteiro, Moreira, Costa, Siclari, Barca, Pantano, Conticelli, Masaro, Da Silva Machado, Ruffini, Partene, Riccio. Allenatore: Daniele Chilelli.
Soccer Altamura: Polloni, Pascual, C. Pereira, V. Pereira, Matijević, Tedeschi, Cataldo, Kubaszek, Sabatino, Pezzolla, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.
Arbitri: Mattia Landi (Prato) e Mario Certa (Marsala).
Cronometrista: Ivan Treglia (Formia).
Marcatori: 12'35" pt Matijević (T), 12'40" pt V. Pereira (T), 13'07" pt C. Pereira (T), 16'35" pt Matijević (T); 6'32" st Moreira (L), 9'24" st Pezzolla (S).
Ammonite: Moreira (L); Pascual, Matijević (T).
Falli: 6-2, 4-2.
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora Battuto anche il Futsal Grotte
“Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio” “Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio” Le parole del portiere Liliana Nicoletta per la sfida di sabato
Francavilla troppo forte: Soccer Altamura cade ancora in casa Francavilla troppo forte: Soccer Altamura cade ancora in casa Biancorosse penalizzate dalle assenze
Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa Successo esterno a Santeramo
Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla Il ds Valente: "Partita durissima ma ci crediamo"
Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari Mentre la under 19 è sfortunata nell'esordio a Molfetta
Soccer Altamura: debutto con il botto nel derby Soccer Altamura: debutto con il botto nel derby Primi tre punti conquistati in rimonta
Soccer Altamura, sfida al Cagliari per continuare a sognare Soccer Altamura, sfida al Cagliari per continuare a sognare Oggi quarta giornata di Serie A Tesys contro una squadra in cerca di riscatto
Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora
26 ottobre 2025 Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora
Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza
25 ottobre 2025 Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza
Team Altamura, impresa a Foggia
25 ottobre 2025 Team Altamura, impresa a Foggia
In Puglia dichiarata l'emergenza per mancanza di acqua
24 ottobre 2025 In Puglia dichiarata l'emergenza per mancanza di acqua
“SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
24 ottobre 2025 “SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia
24 ottobre 2025 Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia
Derby a Foggia, partita difficile per Team Altamura
23 ottobre 2025 Derby a Foggia, partita difficile per Team Altamura
Aumentano i servizi di sostegno psicologico nelle scuole
23 ottobre 2025 Aumentano i servizi di sostegno psicologico nelle scuole
“Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio”
23 ottobre 2025 “Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio”
Cento anni: auguri alla signora Lucrezia!
22 ottobre 2025 Cento anni: auguri alla signora Lucrezia!
Comunità energetiche rinnovabili, prorogati i termini
22 ottobre 2025 Comunità energetiche rinnovabili, prorogati i termini
Patrimonio culturale: 30mila euro per grotta di Lamalunga
22 ottobre 2025 Patrimonio culturale: 30mila euro per grotta di Lamalunga
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.