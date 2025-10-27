Soccer Altamura: riscatto immediato contro la Lazio

Riscatto immediato per la Soccer Altamura che, in uno dei due anticipi della 6^ giornata del campionato di Serie A Tesys, conquista la terza vittoria in campionato, imponendosi con un netto 5-1 in casa della Lazio. Una prestazione maiuscola, fatta di concretezza, compattezza difensiva e cinismo sotto porta, che proietta le altamurane a quota 10 punti in classifica.La partita parte a ritmi alti: dopo alcuni tentativi di Sicari e Matijević, le prime occasioni per la Soccer arrivano con Pascual e Vanessa Pereira, ma Monteiro si fa trovare pronta. Al 13′ le biancorosse sbloccano il match: Matijević devia in rete un corner di Vanessa e firma l'1-0. Passano pochi secondi e arriva subito il raddoppio: Vanessa Pereira intercetta un passaggio di Monteiro e, a porta vuota, dalla distanza insacca il 2-0. Il tris giunge al 14′, con Cinthia Pereira che ribadisce in rete una conclusione di Kubaszek finita sul palo. Le ragazze di mister Tassielli non si fermano e al 17′ trovano il 4-0, ancora con Matijević, servita al centro da Cinthia dopo un perfetto contropiede. Nel finale di tempo, Kubaszek colpisce un secondo legno e Vanessa fallisce il tiro libero del 5-0.Nella ripresa la Lazio prova a reagire, trovando il gol dell'1-4 con una conclusione da fuori di Moreira al 7′. Le padrone di casa aumentano la pressione, ma la Soccer regge con ordine, grazie anche alle parate di Polloni prima e Nicoletta poi. Al 9′ arriva la rete che chiude definitivamente i conti: Pezzolla sfrutta un assist di Vanessa e firma il 5-1. Nel finale le altamurane sfiorano più volte la sesta marcatura, con Matijević che manca la tripletta personale di un soffio.Una prova di forza per la squadra altamurana che conferma la crescita costante del gruppo biancorosso e la solidità del progetto biancorosso. A fine gara arrivano le parole del direttore sportivo Giuseppe Valente, soddisfatto per la prestazione ma già proiettato alla prossima sfida: "Grande partita da parte della Soccer Altamura, stiamo sistemando alcune cose ma la strada è ancora lunga. Questa è una vittoria del gruppo tutto contro una grande squadra, in casa loro. Ora godiamoci questo provvisorio quarto posto in classifica e da domani testa a domenica prossima, quando a casa nostra arriverà la prima della classe: abbiamo l'obbligo di provare a vincere anche quest'ultimo match prima della sosta."La Soccer Altamura tornerà ora in campo domenica 2 novembre, quando al PalaPiccinni ospiterà la corazzata CMB Futsal Team, unica squadra ancora a punteggio pieno.TabellinoSerie A Tesys – 6^ giornataLazio – Soccer Altamura 1–5Lazio: Monteiro, Moreira, Costa, Siclari, Barca, Pantano, Conticelli, Masaro, Da Silva Machado, Ruffini, Partene, Riccio. Allenatore: Daniele Chilelli.Soccer Altamura: Polloni, Pascual, C. Pereira, V. Pereira, Matijević, Tedeschi, Cataldo, Kubaszek, Sabatino, Pezzolla, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Arbitri: Mattia Landi (Prato) e Mario Certa (Marsala).Cronometrista: Ivan Treglia (Formia).Marcatori: 12'35" pt Matijević (T), 12'40" pt V. Pereira (T), 13'07" pt C. Pereira (T), 16'35" pt Matijević (T); 6'32" st Moreira (L), 9'24" st Pezzolla (S).Ammonite: Moreira (L); Pascual, Matijević (T).Falli: 6-2, 4-2.